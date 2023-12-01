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В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа
В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа - РИА Новости, 01.12.2023
В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа
Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:32
2023-12-01T13:32
2023-12-01T13:33
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных действиях в анклаве, заявил в интервью британскому изданию Financial Times еще до возобновления боевых действий в анклаве в пятницу генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "Мы можем быть на грани чего-то наподобие гуманитарной катастрофы, цунами", - сказал Лаззарини.По словам главы БАПОР, иммунитет жителей сектора Газа на фоне лишений и страданий значительно ослаб, что грозит массовыми смертями, в том числе, из-за болезней. Он отметил, что медики уже предупреждают о "значительном росте заболеваний, передающихся через воду, появлении гепатита и кожных заболеваний" на фоне "комбинации из недостатка еды, доступа к чистой воде" и все усиливающихся антисанитарных условий. Лаззарини заявил, что возобновление боевых действий израильской армии "спровоцирует и ускорит смерти в крупных масштабах". "Скорее всего, вы увидите, как все больше и больше людей погибают из-за влияния осады... Они не переживут еще недели и месяца тотальных лишений", - добавил он. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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РИА Новости
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в мире, израиль, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, БАПОР, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа
БАПОР: гумкатастрофа может обрушиться на сектор Газа после окончания перемирия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных действиях в анклаве, заявил в интервью британскому изданию Financial Times
еще до возобновления боевых действий в анклаве в пятницу генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
"Мы можем быть на грани чего-то наподобие гуманитарной катастрофы, цунами", - сказал Лаззарини.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
По словам главы БАПОР
, иммунитет жителей сектора Газа на фоне лишений и страданий значительно ослаб, что грозит массовыми смертями, в том числе, из-за болезней.
Он отметил, что медики уже предупреждают о "значительном росте заболеваний, передающихся через воду, появлении гепатита и кожных заболеваний" на фоне "комбинации из недостатка еды, доступа к чистой воде" и все усиливающихся антисанитарных условий.
Лаззарини заявил, что возобновление боевых действий израильской армии "спровоцирует и ускорит смерти в крупных масштабах". "Скорее всего, вы увидите, как все больше и больше людей погибают из-за влияния осады... Они не переживут еще недели и месяца тотальных лишений", - добавил он.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.