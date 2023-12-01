https://ria.ru/20231201/gaza-1913155530.html

В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа

В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа - РИА Новости, 01.12.2023

В ООН предрекли обрушение "гуманитарного цунами" на сектор Газа

Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:32

2023-12-01T13:32

2023-12-01T13:33

в мире

израиль

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа может обрушиться на сектор Газа на фоне прекращения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС и возобновления военных действиях в анклаве, заявил в интервью британскому изданию Financial Times еще до возобновления боевых действий в анклаве в пятницу генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини. "Мы можем быть на грани чего-то наподобие гуманитарной катастрофы, цунами", - сказал Лаззарини.По словам главы БАПОР, иммунитет жителей сектора Газа на фоне лишений и страданий значительно ослаб, что грозит массовыми смертями, в том числе, из-за болезней. Он отметил, что медики уже предупреждают о "значительном росте заболеваний, передающихся через воду, появлении гепатита и кожных заболеваний" на фоне "комбинации из недостатка еды, доступа к чистой воде" и все усиливающихся антисанитарных условий. Лаззарини заявил, что возобновление боевых действий израильской армии "спровоцирует и ускорит смерти в крупных масштабах". "Скорее всего, вы увидите, как все больше и больше людей погибают из-за влияния осады... Они не переживут еще недели и месяца тотальных лишений", - добавил он. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бапор, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа