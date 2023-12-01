https://ria.ru/20231201/gaza-1913154332.html

ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе

ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:30

2023-12-01T13:30

2023-12-01T13:30

израиль

оон

хамас

в мире

юнисеф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29ac78c81d26931b0c95dade34d4fc1e.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. "Необходимо обеспечить долгосрочное прекращение огня… Бездействие по сути является одобрением убийства детей", - приводит агентство Рейтер слова пресс-секретаря детского фонда ООН Джеймса Элдера.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, оон, хамас, в мире, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году