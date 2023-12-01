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ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
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13:30 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gaza-1913154332.html
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:30
2023-12-01T13:30
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. "Необходимо обеспечить долгосрочное прекращение огня… Бездействие по сути является одобрением убийства детей", - приводит агентство Рейтер слова пресс-секретаря детского фонда ООН Джеймса Элдера.
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израиль, оон, хамас, в мире, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ООН, ХАМАС, В мире, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе

ЮНИСЕФ: необходимо обеспечить долгосрочное прекращение огня в секторе Газа

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
"Необходимо обеспечить долгосрочное прекращение огня… Бездействие по сути является одобрением убийства детей", - приводит агентство Рейтер слова пресс-секретаря детского фонда ООН Джеймса Элдера.
 
ИзраильООНХАМАСВ миреЮНИСЕФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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