https://ria.ru/20231201/gaza-1913154332.html
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе - РИА Новости, 01.12.2023
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:30
2023-12-01T13:30
2023-12-01T13:30
израиль
оон
хамас
в мире
юнисеф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075508_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_29ac78c81d26931b0c95dade34d4fc1e.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал к долгосрочному прекращению огня в секторе Газа, назвав бездействие одобрением убийства детей. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. "Необходимо обеспечить долгосрочное прекращение огня… Бездействие по сути является одобрением убийства детей", - приводит агентство Рейтер слова пресс-секретаря детского фонда ООН Джеймса Элдера.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075508_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fcf0b385a8fcbb193e15a60bc1ba9fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, оон, хамас, в мире, юнисеф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, ООН, ХАМАС, В мире, ЮНИСЕФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЮНИСЕФ призвал к долгосрочному прекращению огня в Газе
ЮНИСЕФ: необходимо обеспечить долгосрочное прекращение огня в секторе Газа