https://ria.ru/20231201/gaza-1913153559.html

В УВКПЧ ООН призвали Израиль прекратить произвольные задержания в Газе

В УВКПЧ ООН призвали Израиль прекратить произвольные задержания в Газе - РИА Новости, 01.12.2023

В УВКПЧ ООН призвали Израиль прекратить произвольные задержания в Газе

Израиль должен прекратить произвольные задержания и выполнить свои обязательства как "оккупирующая держава" в Газе, возобновление боевых действий является... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:28

2023-12-01T13:28

2023-12-01T13:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

израиль

в мире

хамас

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ЖЕНЕВА, 1 дек – РИА Новости. Израиль должен прекратить произвольные задержания и выполнить свои обязательства как "оккупирующая держава" в Газе, возобновление боевых действий является катастрофическим, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка."В соответствии с международным гуманитарным правом Израиль как оккупирующая держава обязан обеспечить удовлетворение основных потребностей населения Газы, таких как продовольствие, вода и медицинское обслуживание. Я напоминаю всем сторонам об их обязательстве разрешать и облегчать быстрый и беспрепятственный проход гуманитарной помощи для нуждающегося гражданского населения в Газу", - сказано в документе.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, израиль, в мире, хамас