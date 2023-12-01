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Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу
Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу - РИА Новости, 01.12.2023
Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу
Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что его сердце было разбито, когда он... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:05
2023-12-01T13:05
2023-12-01T13:05
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что его сердце было разбито, когда он увидел, как живут беженцы в секторе Газа. "Глава БАПОР, описывая людей, вынужденных бежать из своих домов, укрываться в общественных зданиях и "умолять о самых базовых вещах", заявил, что "шокирован" и его "сердце разбито", - пишет британская газета Financial Times, которой Лаззарини дал интервью. Лаззарини заявил, что во время визита в центр профессионального образования, где располагаются около 35 тысяч беженцев, он поговорил с семьей из шести человек, которой приходится спать на бетонном полу без одеял и матрасов и которая уже 50 дней не имеет возможности сменить одежду. Он считает, что людей "лишают достоинства", поскольку им приходится часами стоять в очереди в туалет, заполненный нечистотами. Лаззарини отметил, что "это место переполнено людьми, санитарные условия ужасны... они не могут принять новых людей из-за того, насколько он переполнен". В интервью, которое состоялось до прекращения перемирия в Газе, Лаззарини отметил, что возобновление боевых действий приведет к намного большему числу жертв и люди не выдержат еще несколько недель или месяцев в таких условиях. В конце октября Лаззарини заявил о намерении посетить сектор Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, израиль, катар, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Катар, БАПОР, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу
Глава агентства ООН Лаззарини заявил, что его сердце разбито после визита в Газу
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный комиссар Агентства ООН
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что его сердце было разбито, когда он увидел, как живут беженцы в секторе Газа.
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"Глава БАПОР, описывая людей, вынужденных бежать из своих домов, укрываться в общественных зданиях и "умолять о самых базовых вещах", заявил, что "шокирован" и его "сердце разбито", - пишет британская газета Financial Times, которой Лаззарини дал интервью.
Лаззарини заявил, что во время визита в центр профессионального образования, где располагаются около 35 тысяч беженцев, он поговорил с семьей из шести человек, которой приходится спать на бетонном полу без одеял и матрасов и которая уже 50 дней не имеет возможности сменить одежду. Он считает, что людей "лишают достоинства", поскольку им приходится часами стоять в очереди в туалет, заполненный нечистотами. Лаззарини отметил, что "это место переполнено людьми, санитарные условия ужасны... они не могут принять новых людей из-за того, насколько он переполнен".
В интервью, которое состоялось до прекращения перемирия в Газе, Лаззарини отметил, что возобновление боевых действий приведет к намного большему числу жертв и люди не выдержат еще несколько недель или месяцев в таких условиях.
В конце октября Лаззарини заявил о намерении посетить сектор Газа.
Израиль
и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС
при посредничестве Катара
22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.