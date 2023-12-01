https://ria.ru/20231201/gaza-1913142975.html

Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу

Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу - РИА Новости, 01.12.2023

Глава агентства ООН заявил, что его сердце разбито после визита в Газу

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что его сердце было разбито, когда он... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:05

2023-12-01T13:05

2023-12-01T13:05

в мире

израиль

катар

бапор

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075441_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c27afc7e19f4e7778f287ac4eaa9ca25.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини заявил, что его сердце было разбито, когда он увидел, как живут беженцы в секторе Газа. "Глава БАПОР, описывая людей, вынужденных бежать из своих домов, укрываться в общественных зданиях и "умолять о самых базовых вещах", заявил, что "шокирован" и его "сердце разбито", - пишет британская газета Financial Times, которой Лаззарини дал интервью. Лаззарини заявил, что во время визита в центр профессионального образования, где располагаются около 35 тысяч беженцев, он поговорил с семьей из шести человек, которой приходится спать на бетонном полу без одеял и матрасов и которая уже 50 дней не имеет возможности сменить одежду. Он считает, что людей "лишают достоинства", поскольку им приходится часами стоять в очереди в туалет, заполненный нечистотами. Лаззарини отметил, что "это место переполнено людьми, санитарные условия ужасны... они не могут принять новых людей из-за того, насколько он переполнен". В интервью, которое состоялось до прекращения перемирия в Газе, Лаззарини отметил, что возобновление боевых действий приведет к намного большему числу жертв и люди не выдержат еще несколько недель или месяцев в таких условиях. В конце октября Лаззарини заявил о намерении посетить сектор Газа. Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск) и было со вторника продлено. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

израиль

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, катар, бапор, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году