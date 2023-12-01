https://ria.ru/20231201/gaza-1913129863.html

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

В Кремле прокомментировали возобновление боев в секторе Газа

Кремль предпочел бы видеть новости о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, но, несмотря на возобновление боев, Москва продолжит контакты для освобождения РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:32

2023-12-01T12:32

2023-12-01T12:36

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

хамас

израиль

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Кремль предпочел бы видеть новости о продлении гуманитарной паузы в секторе Газа, но, несмотря на возобновление боев, Москва продолжит контакты для освобождения остающихся в заложниках граждан России, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы бы, конечно, предпочли видеть новости об очередном продлении этой гуманитарной паузы, нам казалось, что это было бы более целесообразно с учетом размеров той гуманитарной катастрофы, которая сейчас переживается в Газе и с учетом незавершенности процесса освобождения заложников. Но, несмотря на возобновление боевых действий, мы продолжим наши усилия, продолжим наши контакты со всеми соответствующими сторонами с тем, чтобы освободить остающихся там граждан России", - заявил Песков во время общения с журналистами.Утром 1 декабря пресс-служба армии Израиля заявила, что ХАМАС нарушило перемирие в секторе Газа и открыло огонь по израильской территории, военные возобновили боевые действия в анклаве. По данным Минздрава сектора Газа, жертвами израильских ударов за первые три часа после прекращения перемирия стали 32 палестинца, десятки человек получили ранения.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, хамас, израиль