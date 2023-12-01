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Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
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12:14 01.12.2023 (обновлено: 12:57 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913124534.html
Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа
Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа
Армия обороны Израиля пока только готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус изданию Washington Post. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:14
2023-12-01T12:57
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
вашингтон (штат)
хамас
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля пока только готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус изданию Washington Post."Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары", — добавил он.Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.Сегодня в 08:00 мск истекло действие перемирия между Израилем и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории. ВВС еврейского государства начали наносит удары по объектам ХАМАС.В свою очередь, палестинское движение возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.
израиль
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, вашингтон (штат), хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США, Вашингтон (штат), ХАМАС
Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа

В Армии Израиля заявили, что ведут подготовку к операции на юге сектора Газа

© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENИзраильские военный на границе с сектором Газа. 30 ноября 2023
Израильские военный на границе с сектором Газа. 30 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
Израильские военный на границе с сектором Газа. 30 ноября 2023
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля пока только готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус изданию Washington Post.
"Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары", — добавил он.
Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
Сегодня в 08:00 мск истекло действие перемирия между Израилем и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории. ВВС еврейского государства начали наносит удары по объектам ХАМАС.
В свою очередь, палестинское движение возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.
Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСШАВашингтон (штат)ХАМАС
 
 
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