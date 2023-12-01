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Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа

Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Армия Израиля заявила о подготовке к новой фазе операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля пока только готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус изданию Washington Post. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:14

2023-12-01T12:14

2023-12-01T12:57

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля пока только готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус изданию Washington Post."Мы пока не начали масштабные наземные маневры, но что касается ракет, запущенных в сторону Израиля, наши ВВС наносят ответные удары", — добавил он.Накануне издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной военной операции на юге анклава, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.Сегодня в 08:00 мск истекло действие перемирия между Израилем и ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение нарушило оперативную паузу и открыло огонь в сторону израильской территории. ВВС еврейского государства начали наносит удары по объектам ХАМАС.В свою очередь, палестинское движение возложило на Израиль ответственность за возобновление боевых действий. Там заявили, что переговоры о продлении перемирия шли всю ночь, но другая сторона отказалась рассматривать предложения.Общее число заложников, освобожденных ХАМАС, за семь дней прекращения огня достигло 110.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша, вашингтон (штат), хамас