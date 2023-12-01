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Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа
Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа - РИА Новости, 01.12.2023
Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в рамках подготовки к новой фазе вооруженного конфликта опубликовала разделенную на зоны карту... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:55
2023-12-01T11:55
2023-12-01T11:58
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в рамках подготовки к новой фазе вооруженного конфликта опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа для помощи населению с эвакуацией. "В рамках подготовки новой фазы войны ЦАХАЛ опубликовала карту эвакуационных зон в секторе Газа", - говорится в сообщении.Как сообщает ЦАХАЛ, новая карта призвана при необходимости облегчить жителям палестинского анклава эвакуацию из отдельных районов и поможет лучше понимать распространяемые израильскими войсками инструкции. Новая карта с пометками на арабском языке доступна на сайте израильской армии. На ней территория поделена на пронумерованные сегменты. В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа
ЦАХАЛ: в рамках новой фазы конфликта опубликована разделенная на зоны карта Газы