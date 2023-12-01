https://ria.ru/20231201/gaza-1913118585.html

Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа

Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа - РИА Новости, 01.12.2023

Армия Израиля опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в рамках подготовки к новой фазе вооруженного конфликта опубликовала разделенную на зоны карту... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:55

2023-12-01T11:55

2023-12-01T11:58

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что в рамках подготовки к новой фазе вооруженного конфликта опубликовала разделенную на зоны карту сектора Газа для помощи населению с эвакуацией. "В рамках подготовки новой фазы войны ЦАХАЛ опубликовала карту эвакуационных зон в секторе Газа", - говорится в сообщении.Как сообщает ЦАХАЛ, новая карта призвана при необходимости облегчить жителям палестинского анклава эвакуацию из отдельных районов и поможет лучше понимать распространяемые израильскими войсками инструкции. Новая карта с пометками на арабском языке доступна на сайте израильской армии. На ней территория поделена на пронумерованные сегменты. В пятницу утром в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году