https://ria.ru/20231201/gaza-1913109778.html
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 01.12.2023
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:21
2023-12-01T11:21
2023-12-01T11:27
в мире
израиль
сдерот
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz."Сирены прозвучали в Сдероте и населенных пунктах, граничащих с сектором Газа", - пишет издание.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
израиль
сдерот
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ba7e0335a471694f5f0acbabdea175eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сдерот, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Сдерот, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля