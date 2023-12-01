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На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 01.12.2023

На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:21

2023-12-01T11:21

2023-12-01T11:27

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz."Сирены прозвучали в Сдероте и населенных пунктах, граничащих с сектором Газа", - пишет издание.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сдерот, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас