Рейтинг@Mail.ru
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 01.12.2023 (обновлено: 11:27 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913109778.html
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 01.12.2023
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:21
2023-12-01T11:27
в мире
израиль
сдерот
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_b140711fb08eb0a437ea50ce746ec83f.jpg
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz."Сирены прозвучали в Сдероте и населенных пунктах, граничащих с сектором Газа", - пишет издание.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
израиль
сдерот
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909404372_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ba7e0335a471694f5f0acbabdea175eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сдерот, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Сдерот, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
На юге Израиля прозвучала воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа, сообщила в пятницу газета Haaretz.
«
"Сирены прозвучали в Сдероте и населенных пунктах, граничащих с сектором Газа", - пишет издание.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреИзраильСдеротОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала