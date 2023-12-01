https://ria.ru/20231201/gaza-1913091223.html
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:32
2023-12-01T10:32
2023-12-01T10:44
в мире
египет
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание Haaretz."Армия обороны Израиля сказала жителям Хан-Юниса эвакуироваться на юг в Рафах", - говорится в сообщении издания.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Египет, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Haaretz: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться в Рафах