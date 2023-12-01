https://ria.ru/20231201/gaza-1913091223.html

СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться

СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:32

2023-12-01T10:32

2023-12-01T10:44

в мире

египет

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

сектор газа

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание Haaretz."Армия обороны Израиля сказала жителям Хан-Юниса эвакуироваться на юг в Рафах", - говорится в сообщении издания.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

египет

израиль

сектор газа

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)