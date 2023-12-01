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СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться - РИА Новости, 01.12.2023
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10:32 01.12.2023 (обновлено: 10:44 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/gaza-1913091223.html
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:32
2023-12-01T10:44
в мире
египет
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание Haaretz."Армия обороны Израиля сказала жителям Хан-Юниса эвакуироваться на юг в Рафах", - говорится в сообщении издания.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась. В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
египет
израиль
сектор газа
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в мире, египет, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, сектор газа, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Египет, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
СМИ: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться

Haaretz: ЦАХАЛ призвал жителей Хан-Юниса на юге Газы эвакуироваться в Рафах

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа эвакуироваться в город Рафах на границе с Египтом, сообщает израильское издание Haaretz.
"Армия обороны Израиля сказала жителям Хан-Юниса эвакуироваться на юг в Рафах", - говорится в сообщении издания.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
В четверг издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что США и Израиль уже несколько недель ведут переговоры о возможной операции армии обороны Израиля на юге сектора Газа, при этом Вашингтон пока не дал окончательное согласие на ее проведение.
Молодой человек с флагами Палестины во время акции протеста на границе Израиля и Газы - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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В миреЕгипетИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАССектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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