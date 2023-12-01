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Переговоры по прекращению огня в Газе продолжаются, пишут СМИ

Переговоры по прекращению огня в Газе продолжаются, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Переговоры по прекращению огня в Газе продолжаются, пишут СМИ

Переговоры по прекращению огня в секторе Газа продолжаются при посредничестве Катара и Египта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:53

2023-12-01T09:53

2023-12-01T10:06

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катар

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Переговоры по прекращению огня в секторе Газа продолжаются при посредничестве Катара и Египта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник."Переговоры о перемирии в секторе Газе продолжаются при посредничестве Катара и Египта, несмотря на возобновление боевых действий", - говорится в сообщении агентства.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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в мире, катар, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас