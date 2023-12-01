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В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром
В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром - РИА Новости, 01.12.2023
В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром
Шесть человек погибли, десятки пострадали при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T09:19
2023-12-01T09:19
2023-12-01T09:29
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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израиль
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли, десятки пострадали при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский минздрав."Шесть человек погибли, десятки пострадали из-за израильских ударов по Газе сегодня", - заявил минздрав Палестины.Власти сектора Газа возложили на международное сообщество ответственность за продолжение израильских ударов по палестинскому анклаву.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, катар, цены на нефть, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Катар, Цены на нефть, Израиль, ХАМАС
В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром
В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах, десятки пострадали