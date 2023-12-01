https://ria.ru/20231201/gaza-1913077778.html

В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром

В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром - РИА Новости, 01.12.2023

В Газе заявили о шести погибших при израильских ударах в пятницу утром

Шесть человек погибли, десятки пострадали при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:19

2023-12-01T09:19

2023-12-01T09:29

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

катар

цены на нефть

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907155074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdcd429b5ee7877449be2b009bea7d72.jpg

КАИР, 1 дек - РИА Новости. Шесть человек погибли, десятки пострадали при израильских ударах по сектору Газа в пятницу утром, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на палестинский минздрав."Шесть человек погибли, десятки пострадали из-за израильских ударов по Газе сегодня", - заявил минздрав Палестины.Власти сектора Газа возложили на международное сообщество ответственность за продолжение израильских ударов по палестинскому анклаву.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

палестина

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, катар, цены на нефть, израиль, хамас