https://ria.ru/20231201/gaza-1913073989.html

Воздушную тревогу объявили в трех кибуцах у Газы, заявила армия Израиля

Воздушную тревогу объявили в трех кибуцах у Газы, заявила армия Израиля - РИА Новости, 01.12.2023

Воздушную тревогу объявили в трех кибуцах у Газы, заявила армия Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram, что в пятницу утром сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуцах Холит, Суфа и Нир-Ицхак рядом с сектором... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T09:07

2023-12-01T09:07

2023-12-01T09:07

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram, что в пятницу утром сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуцах Холит, Суфа и Нир-Ицхак рядом с сектором Газа на фоне прекращения временного перемирия. "Сирены прозвучали в кибуце Холит; в кибуце Суфа; в кибуце Нир-Ицхак рядом с сектором Газа", - говорится в сообщениях ЦАХАЛ.Сигнал воздушной тревоги прозвучал в кибуце Холит уже во второй раз за пятницу. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа. Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году