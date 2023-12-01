Воздушную тревогу объявили в трех кибуцах у Газы, заявила армия Израиля
Армия Израиля: воздушная тревога прозвучали в трех кибуцах рядом с сектором Газа
© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский танк на дороге в центральной части сектора Газа, по которой палестинцы пытаются вернуться в анклав
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram, что в пятницу утром сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуцах Холит, Суфа и Нир-Ицхак рядом с сектором Газа на фоне прекращения временного перемирия.
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"Сирены прозвучали в кибуце Холит; в кибуце Суфа; в кибуце Нир-Ицхак рядом с сектором Газа", - говорится в сообщениях ЦАХАЛ.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в кибуце Холит уже во второй раз за пятницу.
Ранее в ЦАХАЛ заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек в пятницу утром, о его продлении официально не объявлялось. Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.