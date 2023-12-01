https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html

"Смерть повсюду": корреспондент РИА Новости — об эвакуации из Газы

"Смерть повсюду": корреспондент РИА Новости — об эвакуации из Газы - РИА Новости, 01.12.2023

"Смерть повсюду": корреспондент РИА Новости — об эвакуации из Газы

Тарек Альян — корреспондент РИА Новости, на вид уставший, смуглый мужчина в возрасте. Еще несколько дней назад он был в самой горячей точке планеты, а ныне его... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T07:50

2023-12-01T07:50

2023-12-01T09:35

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Тарек Альян — корреспондент РИА Новости, на вид уставший, смуглый мужчина в возрасте. Еще несколько дней назад он был в самой горячей точке планеты, а ныне его удалось эвакуировать из анклава вместе с семьей. Тарек работает на агентство уже долгие годы и, когда началась война, оказался единственным российским журналистом в секторе Газа. С войной он познакомился там же, еще ребенком пяти лет, когда она лишила его и братьев отца. Оказавшись в Москве, Тарек рассказал, каково было работать в самом сердце Газы и стать беженцем на своей же земле без условий к существованию. Стало сразу понятно "Утром 7 октября мы проснулись от залпов ракет и работы "Железного купола". Первые минуты, казалось, все штатно. Но обстрел длился больше 15 минут, и потом по телевидению сообщили об экстренном заявлении представителя ХАМАС. Тогда стало сразу понятно, что началось что-то масштабное", — вспоминает Тарек. В это утро бойцы ХАМАС не только обстреляли ракетами израильские поселения: мобильные группы атаковали позиции армии и приграничные с анклавом поселения, застав израильских военных врасплох. Практически сразу Израиль начал бомбардировки палестинских городов. Наш коллега в выходной день находился вместе с семьей дома, и, по его словам, в первые же минуты в голове объективно стояли две задачи - журналистский долг и спасти жену и дочку. "Удары наносились хаотично. Сотрудники международных организаций оставили свои офисы и квартиры и уехали почти сразу. Постепенно стало понятно, что мы остаемся одни в нашем районе", — вспоминает Тарек. Вопрос об эвакуации его супруга поставила ребром: либо уезжают все, либо все остаются. Так уж принято у русских — своих на войне не бросать. Ситуация обострялась, и первые дни корреспондент не ставил свое имя в список на эвакуацию, продолжая выезжать на места обстрелов и туда, где люди навсегда прощались со своими родными. Картинки с масштабами разрушений, погибшими детьми и опустошенными взглядами взрослых приходили ежедневно в редакцию, вопреки сложностям со связью. Смерть была повсюду Вспоминая прошлые обострения, Тарек отмечает, что таких беспощадных ударов по анклаву не было никогда. На глазах журналиста жизнь покидала детей на руках у их родителей, и наоборот, дети пытались поднять уже остывшие тела взрослых. "Мы не знаем, что такое смерть. Но она была повсюду. В одном из кварталов мальчик вышел накрыть машину и попал под обстрел. Его тело отец видел из окна на протяжении шести дней, но не мог забрать, чтобы похоронить, из-за обстрела. Люди под завалами звонили близким, пока не кончалась батарейка либо смерть уже забирала их. В больницах отцы с детьми умирали от ранений, держась за руки. И все это мы видели своими глазами и хотели рассказать и показать миру", — сдержанно и не торопясь говорит Тарек.Кажется, прямо сейчас в его глазах пробегают те трагичные события. На сегодняшний день с начала войны в секторе Газа погибли почти 70 сотрудников различных СМИ. В их числе коллеги, с которым корреспондент РИА Новости работал с 1998 года. По его словам, были и молодые, которые работали на палестинский гостелеканал всего несколько лет. "Страшно было всегда. Да, ты привыкаешь, видя смерть и трагедию множество раз, но боишься, что пока ты на работе, могут убить твою семью, или они до тебя не дозвонятся, или придет сообщение, что кто-то из друзей и близких погиб", — отмечает Тарек. Менялись детьми и писали имена Вспоминая последние дни в родном городе, Тарек как заговоренный повторяет, что запрещал брату с семьей собираться в одной квартире. И находясь уже в школе ближе к погранпереходу Рафах на границе с Египтом, не спал рядом с женой и дочкой. "Объясняется это просто. Родственники и даже соседи менялись детьми там. Отдавали двух-трех детей и забирали взамен. Понимая, что если будут вместе, то убьют, и не останется никого из семьи. Мамы писали маркером на руках и теле своих детей имена и фамилии, чтоб опознали, если случится трагедия. Поэтому и я брату говорил, что пусть живет у меня дома, тогда я уеду в другое место", — поясняет детали той реальности Тарек. По словам коллеги, такие меры были оправданы: в начале конфликта семьи собирались десятками в одной квартире, думая, что вместе безопасней, но прилетали ракеты, и погибали все. В списках не значится Первая эвакуация граждан РФ из сектора Газа проводилась в связи с обострением в 2006 году, после также не раз возникала необходимость в эвакуации, однако все эти годы Альян продолжал находиться в анклаве, выполняя журналистский долг. Однако в это обострение Тарек по рекомендации российского консульства все же решил покинуть дом вместе с семьей, забрав с собой группу соотечественников, включая женщину с детьми, просившую о помощи. На следующий день после выезда журналисту позвонил знакомый и рассказал, что ночью снаряд попал в его квартиру. "Сильно пострадали две комнаты", — поясняет Тарек. Корреспондент РИА Новости, как и десятки российских соотечественников, были вынуждены разместиться в школе в ожидании дальнейшей эвакуации, которая затянулась более чем на месяц. Тарек получал списки сограждан, подлежащих эвакуации, и люди обращались к нему в надежде услышать свою фамилию. Тарек также надеялся прочитать имена и фамилии своей супруги и дочки, но время шло, а их не было. В школе с определенного дня собралось около двух тысяч беженцев. Международная организация БАПОР отказалась давать школе статус временного убежища беженцам, и люди своими силами начали пытаться обеспечить себя питьевой водой и едой. "Да, до последних дней мы жили на консервах в надежде, что все скоро закончится. Потом жены начали готовить на костре картошку и что было, проводя по 3-4 часа из расчета накормить 40-45 человек. В последние дни начали давать еду и воду. Давали кусок курицы, рис и полтора литра воды в сутки на четверых человек. Такие были реалии", — объясняет Тарек. Корреспондент отмечает, что очень тяжелым был день, когда их имена появились в списке и они пошли к пограничному переходу. "Мы простояли до трех дня. Но случился сбой в процессе, и египтяне нас не пропустили, сказали, что в их листе фамилий нет", — вспоминает корреспондент, отвлекаясь на экран своего телефона, где всплывают сообщения со сводками из родной Палестины. Тяжелая адаптация День эвакуации все же настал. Уже на египетской земле ждали сотрудники российского МЧС, медики и дипломаты. Отвечая на вопрос, какие чувства преобладали в момент пересечения границы, Тарек задумался. "Было очень тяжело. Я всю жизнь прожил на родной земле, и там остался мой брат с семьей. Сейчас дочка просыпается ночью от кошмаров, она потеряла на этой войне двух самых близких подружек. Но надо продолжать жить и работать ради будущего, чтобы вернуться", — поделился корреспондент своими чувствами, оставив коллег размышлять в тишине.

https://ria.ru/20231201/zalozhniki-1913046960.html

https://ria.ru/20231130/zalozhnitsy-1913002832.html

https://ria.ru/20231126/fermer-1911956010.html

https://ria.ru/20231130/gaza-1913034812.html

https://ria.ru/20231130/uregulirovanie-1912848413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия