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Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишут СМИ

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишут СМИ - РИА Новости, 01.12.2023

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишут СМИ

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишет Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T05:47

2023-12-01T05:47

2023-12-01T07:59

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишет Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников."Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники. Ожидается, что в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети", — сообщает журнал.В четверг утром МИД Катара подтвердил продление на день гуманитарного перемирия в секторе Газа, которое должно закончиться в 07.00 (08.00 мск) в пятницу.Около 6 утра по местному времени Армия Израиля заявила о звуках воздушной тревоги в поселениях рядом с палестинским анклавом и перехваченной из сектора Газа ракете. По данным ЦАХАЛ, за несколько минут до окончания перемирия вновь прозвучала тревога.Двадцать второго ноября Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Дохи достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа