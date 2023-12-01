https://ria.ru/20231201/gaz-1913240016.html

В Волгоградской области взорвался газ в квартире

В Волгоградской области взорвался газ в квартире - РИА Новости, 01.12.2023

В Волгоградской области взорвался газ в квартире

Взрыв бытового газа произошел в доме в городе Волжский Волгоградской области, горит квартира, сообщает в пятницу администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:43

происшествия

волгоградская область

волжский

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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в доме в городе Волжский Волгоградской области, горит квартира, сообщает в пятницу администрация города в Telegram-канале."По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", - сообщила мэрия Волжского.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

волгоградская область

волжский

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происшествия, волгоградская область, волжский