https://ria.ru/20231201/gaz-1913240016.html
В Волгоградской области взорвался газ в квартире
В Волгоградской области взорвался газ в квартире - РИА Новости, 01.12.2023
В Волгоградской области взорвался газ в квартире
Взрыв бытового газа произошел в доме в городе Волжский Волгоградской области, горит квартира, сообщает в пятницу администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:40
2023-12-01T17:40
2023-12-01T17:43
происшествия
волгоградская область
волжский
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ВОЛГОГРАД, 1 дек – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в доме в городе Волжский Волгоградской области, горит квартира, сообщает в пятницу администрация города в Telegram-канале."По предварительной информации, на Пионерской, 28 произошел взрыв бытового газа. В настоящее время возгорание квартиры", - сообщила мэрия Волжского.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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происшествия, волгоградская область, волжский
Происшествия, Волгоградская область, Волжский
В Волгоградской области взорвался газ в квартире
В доме в волгоградском Волжском произошел взрыв бытового газа