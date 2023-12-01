https://ria.ru/20231201/gala-kontsert-1913240260.html

Гала-концерт финала КР по художественной гимнастике пройдет 10 декабря

Гала-концерт финала КР по художественной гимнастике пройдет 10 декабря - РИА Новости, 01.12.2023

Гала-концерт финала КР по художественной гимнастике пройдет 10 декабря

erid: 4CQwVszH9pWuodrHnL1 РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:40

2023-12-01T17:59

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913239452_0:59:1127:693_1920x0_80_0_0_2322fbf7ffa7fcf56d00f364598b8477.jpg

erid: 4CQwVszH9pWuodrHnL1 МОСКВА, 1 дек - пресс-служба Всероссийской федерации художественной гимнастики. С 3 по 12 декабря в Екатеринбурге пройдет финал Кубка России по художественной гимнастике, а 10 декабря в рамках соревнований пройдет гала-концерт при участии лидеров соревнований. В условиях мировых ограничений российская художественная гимнастика стремительно развивается. Впервые в истории в Кубке России примут участие 82 региона, а в их числе впервые и новые регионы, которые вошли в состав России в 2022 году. К турниру, который начнется 3 декабря в Екатеринбурге, готовятся трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы Лала Крамаренко и Анна Попова, которая стала абсолютной чемпионкой России в текущем году. На Кубок заявлены также юные таланты, на которых возлагают большие надежды – москвичка Николь Римарачин Диас и сибирячка Ульяна Янус. В утвержденный состав участников также вошли Мария Борисова, Милена Щенятская, Арина Ткачук, Майя Колобовникова, юниоры София Ильтерякова и София Ланцова. Спортсменки выступят в рамках международного турнира с 3 по 7 декабря, который пройдет в рамках Кубка России. С 7 по 12 декабря на ковер соревнований выйдут 2 состава сборной России в групповых упражнениях, а в индивидуальной программе заявлены Диана Чугунихина, Екатерина Сазонова, Ксения Колядина, Софья Копылова, Александра Скубова, Виктория Чумакова, Алина Протасова. Это не полный список лучших из лучших, выступления которых можно будет увидеть в Екатеринбурге на Финале Кубка России с 3 по 12 декабря в новом Центре художественной и эстетической гимнастики. Реклама, ООО "ВФХГ", ИНН 7704010223.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы