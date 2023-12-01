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КС Молдавии отклонил запрос Гагаузии о сокращении бюджета - РИА Новости, 01.12.2023
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16:22 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/gagauziya-1913220897.html
КС Молдавии отклонил запрос Гагаузии о сокращении бюджета
КС Молдавии отклонил запрос Гагаузии о сокращении бюджета - РИА Новости, 01.12.2023
КС Молдавии отклонил запрос Гагаузии о сокращении бюджета
Конституционный суд Молдавии отклонил запрос депутатов Народного собрания Гагаузии (местного парламента) по поводу поправок в Налоговый кодекс, которые... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T16:22
2023-12-01T16:22
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил запрос депутатов Народного собрания Гагаузии (местного парламента) по поводу поправок в Налоговый кодекс, которые обязывают Гагаузию возмещать НДС и акцизы предпринимателям не из республиканского, а из регионального бюджета, тем самым подводя его под сокращение. Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, документ опубликован в правительственном издании "Официальный вестник" и вступает в силу с 1 ноября. Гагаузские депутаты обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности принятых поправок. "Отклоняется ходатайство о приостановлении действия статьи 6 п. (11) Налогового кодекса", - сказано в тексте решения, опубликованного на сайте КС. Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан, сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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гагаузия, молдавия, майя санду, россия, в мире
Гагаузия, Молдавия, Майя Санду, Россия, В мире
КС Молдавии отклонил запрос Гагаузии о сокращении бюджета

КС Молдавии отклонил запрос парламента Гагаузии о сокращении бюджета автономии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе
Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Здание Конституционного суда Молдовы в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии отклонил запрос депутатов Народного собрания Гагаузии (местного парламента) по поводу поправок в Налоговый кодекс, которые обязывают Гагаузию возмещать НДС и акцизы предпринимателям не из республиканского, а из регионального бюджета, тем самым подводя его под сокращение.
Парламент Молдавии 5 октября в окончательном чтении одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Президент Молдавии Майя Санду подписала закон, документ опубликован в правительственном издании "Официальный вестник" и вступает в силу с 1 ноября. Гагаузские депутаты обратились в Конституционный суд с запросом о проверке конституционности принятых поправок.
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"Отклоняется ходатайство о приостановлении действия статьи 6 п. (11) Налогового кодекса", - сказано в тексте решения, опубликованного на сайте КС.
Ранее автор законопроекта, депутат от ПДС Раду Мариан, сообщал, что центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,3 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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