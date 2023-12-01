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СМИ: в Австралии от мужчины потребовали снять пропалестинскую футболку
СМИ: в Австралии от мужчины потребовали снять пропалестинскую футболку - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: в Австралии от мужчины потребовали снять пропалестинскую футболку
Сотрудник авиакомпании Virgin Australia потребовал от пассажира-австралийца снять футболку с надписью: "Справедливость для Палестины" и изображением руки,... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:55
2023-12-01T10:55
2023-12-01T10:55
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Сотрудник авиакомпании Virgin Australia потребовал от пассажира-австралийца снять футболку с надписью: "Справедливость для Палестины" и изображением руки, держащей ключ, сообщила в пятницу вещательная корпорация SBS. По ее данным, это произошло на борту самолета, вылетавшего в Брисбен из Сиднея, когда сотрудник Virgin Australia остановил пассажира по имени Даг Кронин перед посадкой в самолет и потребовал снять майку с призывом поддержки палестинцев на фоне нынешнего конфликта с Израилем. "Он сказал мне, что люди сочтут надпись оскорбительной", - заявил Кронин службе новостей SBS. Кронин, как отмечает SBS, возглавляет общественную антирасистскую организацию "Our Race" в Австралии. По его словам, он настолько был уставшим, что не стал спорить и переоделся. Теперь он ожидает разъяснений от авиакомпании за придирку к его одежде. "Ничего оскорбительного нет в том, чтобы просить о справедливости. Если бы речь шла о справедливости для животных, справедливости для чего угодно еще, все было бы нормально", - сказал Кронин. По его мнению, призыв к справедливости для палестинцев, видимо, ассоциируется с требованием прекращения огня в секторе Газа. "Мы сейчас в таком положении, что не можем даже потребовать прекращения огня", - подчеркнул Кронин, собирающийся подать на авиакомпанию в суд за дискриминацию. На сайте Virgin Australia говорится, что к пассажирам применяются минимальные дресс-коды во время полетов. "Если ваша одежда демонстрирует оскорбительные высказывания или символы, вам не разрешат воспользоваться нашими услугами", - отмечает авиакомпания.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, сидней, израиль, брисбен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сидней, Израиль, Брисбен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: в Австралии от мужчины потребовали снять пропалестинскую футболку
СМИ: авиакомпания Virgin потребовала от пассажира снять пропалестинскую футболку
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Сотрудник авиакомпании Virgin Australia потребовал от пассажира-австралийца снять футболку с надписью: "Справедливость для Палестины" и изображением руки, держащей ключ, сообщила в пятницу вещательная корпорация SBS
.
По ее данным, это произошло на борту самолета, вылетавшего в Брисбен из Сиднея, когда сотрудник Virgin Australia остановил пассажира по имени Даг Кронин перед посадкой в самолет и потребовал снять майку с призывом поддержки палестинцев на фоне нынешнего конфликта с Израилем.
«
"Он сказал мне, что люди сочтут надпись оскорбительной", - заявил Кронин службе новостей SBS.
Кронин, как отмечает SBS, возглавляет общественную антирасистскую организацию "Our Race" в Австралии. По его словам, он настолько был уставшим, что не стал спорить и переоделся. Теперь он ожидает разъяснений от авиакомпании за придирку к его одежде.
"Ничего оскорбительного нет в том, чтобы просить о справедливости. Если бы речь шла о справедливости для животных, справедливости для чего угодно еще, все было бы нормально", - сказал Кронин.
По его мнению, призыв к справедливости для палестинцев, видимо, ассоциируется с требованием прекращения огня в секторе Газа.
"Мы сейчас в таком положении, что не можем даже потребовать прекращения огня", - подчеркнул Кронин, собирающийся подать на авиакомпанию в суд за дискриминацию.
На сайте Virgin Australia говорится, что к пассажирам применяются минимальные дресс-коды во время полетов.
"Если ваша одежда демонстрирует оскорбительные высказывания или символы, вам не разрешат воспользоваться нашими услугами", - отмечает авиакомпания.