https://ria.ru/20231201/frantsiya-1913145432.html

В Кремле прокомментировали захоронение во Франции останков русских солдат

В Кремле прокомментировали захоронение во Франции останков русских солдат - РИА Новости, 01.12.2023

В Кремле прокомментировали захоронение во Франции останков русских солдат

Нужно отдать должное французской стороне, захоронившей найденные во французской земле тела русских солдат, гуманитарная история возобладала, слава богу,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:11

2023-12-01T13:11

2023-12-01T13:11

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Нужно отдать должное французской стороне, захоронившей найденные во французской земле тела русских солдат, гуманитарная история возобладала, слава богу, какие-то проблески человечности остаются, но не думаю, что это поможет сделать прорыв в отношениях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Но здесь нужно отдать должное и французской стороне, то есть, даже в такие нелегкие времена тотальной конфронтации и полного помешательства некоторых правительств всё-таки надо признать, что здесь гуманитарная история возобладала, и, действительно, французское правительство отдало должное, наверное, памяти русских солдат. И они были захоронены, те, которые были, останки достали, какие-то еще предстоит захоронить, поэтому здесь да, иногда вот, несмотря на все сложности, всё-таки гуманитарные аспекты иногда все-таки помогают нам всем сохранить человечность. Не думаю, что это какой-то поможет сделать прорыв, там и так далее. Сейчас, к сожалению, пока еще нет почвы для этого, но, слава богу, что какие-то проблески человечности все-таки остаются", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста об отношении России к деятельности Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Он отметил, что в России давно и хорошо знают главу фонда француза Пьера Малиновского, и назвал его "большим другом нашей страны". "Вот этот его Фонд исторических культурных инициатив, он многое делает. И вот последний достаточно удивительный его проект, о котором он рассказывал, весьма и весьма примечателен, да, и символичен. Всё-таки наши русские солдаты во французской земле, которых он там нашел - это очень интересная история. Интересная история о том, что там возможен, насколько я знаю, это нуждается ещё в подтверждении, там из солдат - отец, которому 35 лет, и сын, которому 17 лет. Мы тоже будем надеяться что ему удастся, он сам работает с нашими архивами, что ему удастся всё-таки установить, есть ли у них какие-то живущие потомки сейчас", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, франция, дмитрий песков, в мире