СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов
dikGAZETE: многие финны потеряли работу из-за отсутствия российских туристов
© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, написал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем.
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"Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах", — заявил журналист.
По его мнению, политика финских властей олицетворяет царящие в Европе "тиранию и безумие".
Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.
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