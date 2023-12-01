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СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов - РИА Новости, 01.12.2023
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01:43 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913049452.html
СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов
СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов
Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, написал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:43
2023-12-01T01:43
в мире
россия
финляндия
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, написал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем."Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах", — заявил журналист.По его мнению, политика финских властей олицетворяет царящие в Европе "тиранию и безумие".Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов

dikGAZETE: многие финны потеряли работу из-за отсутствия российских туристов

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, написал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем.
«
"Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах", — заявил журналист.
По его мнению, политика финских властей олицетворяет царящие в Европе "тиранию и безумие".
Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Заблокированный КПП между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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