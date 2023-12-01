https://ria.ru/20231201/finlyandiya-1913049452.html

СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов

СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ рассказали, с чем столкнулись финны без российских туристов

Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, написал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T01:43

2023-12-01T01:43

2023-12-01T01:43

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финляндия

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Разорвав добрососедские отношения с Россией, Финляндия уничтожила экономику в приграничных регионах страны, написал обозреватель dikGAZETE Окай Депрем."Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах", — заявил журналист.По его мнению, политика финских властей олицетворяет царящие в Европе "тиранию и безумие".Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, финляндия