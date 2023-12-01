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В Эстонии заявили о сильном подорожании обустройства границы с Россией - РИА Новости, 01.12.2023
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11:23 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/estoniya-1913110963.html
В Эстонии заявили о сильном подорожании обустройства границы с Россией
В Эстонии заявили о сильном подорожании обустройства границы с Россией - РИА Новости, 01.12.2023
В Эстонии заявили о сильном подорожании обустройства границы с Россией
Обустройство эстонской границы с Россией подорожает из-за установки новых систем мониторинга, сообщила ERR в пятницу руководитель проекта по обустройству... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:23
2023-12-01T11:23
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Обустройство эстонской границы с Россией подорожает из-за установки новых систем мониторинга, сообщила ERR в пятницу руководитель проекта по обустройству границы департамента полиции и погранохраны Эстонии Мерле Тикк. "Хотя работы по обустройству восточной границы идут по графику, изменившаяся ситуация с безопасностью означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость работ значительно увеличится", - сказала Тикк порталу государственного телерадиовещания ERR. Она отметила, что уже сегодня установка новых технических средств не покрываются выделенным бюджетом. "Мы видим, что дополнительные ресурсы потребуются для наращивания возможностей мониторинга. Мы ищем возможности изыскать дополнительные бюджетные средства", - добавила она. На строительство и содержание пограничной инфраструктуры запланировано около 150 миллионов евро, из которых уже освоено около 60 миллионов. Правительство Эстонии намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но затем было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу 2025 года. Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. При этом между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
https://ria.ru/20231130/estoniya-1912932997.html
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в мире, эстония, россия, нарва
В мире, Эстония, Россия, Нарва
В Эстонии заявили о сильном подорожании обустройства границы с Россией

ERR: обустройство границы Эстонии с РФ подорожает из-за новых систем наблюдения

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Пешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 дек - РИА Новости. Обустройство эстонской границы с Россией подорожает из-за установки новых систем мониторинга, сообщила ERR в пятницу руководитель проекта по обустройству границы департамента полиции и погранохраны Эстонии Мерле Тикк.
"Хотя работы по обустройству восточной границы идут по графику, изменившаяся ситуация с безопасностью означает, что пограничная инфраструктура нуждается в новых системах наблюдения и обнаружения беспилотников, из-за чего стоимость работ значительно увеличится", - сказала Тикк порталу государственного телерадиовещания ERR.
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Она отметила, что уже сегодня установка новых технических средств не покрываются выделенным бюджетом. "Мы видим, что дополнительные ресурсы потребуются для наращивания возможностей мониторинга. Мы ищем возможности изыскать дополнительные бюджетные средства", - добавила она.
На строительство и содержание пограничной инфраструктуры запланировано около 150 миллионов евро, из которых уже освоено около 60 миллионов.
Правительство Эстонии намеревалось завершить обустройство границы с Россией в 2026 году, но затем было принято решение закончить строительные работы на год раньше, к концу 2025 года.
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 километров - по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. При этом между Эстонией и Россией нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД соседних стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
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