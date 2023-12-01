https://ria.ru/20231201/ekologiya-1913240785.html

Лукашенко призвал направлять деньги не на войны, а на проблемы в экологии

Лукашенко призвал направлять деньги не на войны, а на проблемы в экологии - РИА Новости, 01.12.2023

Лукашенко призвал направлять деньги не на войны, а на проблемы в экологии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что странам следует направлять деньги не на войны,... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:41

2023-12-01T17:41

2023-12-01T17:41

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что странам следует направлять деньги не на войны, а на решение экологических проблем. "Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились: а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящие здесь даже журналисты вам скажут, где взять деньги… Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. Это уже обойдется в пять триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире", – приводит слова белорусского президента его пресс-служба в пятницу. Лукашенко особо подчеркнул, что "те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете". "А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы, триллионы долларов. Так давайте их направим на чистоту планеты", - призвал глава белорусского государства. "Мы здесь собрались для того, чтобы очередной раз высказать озабоченность. А те, кто здесь выступали в первых рядах, "озаботившиеся за внуков", они ведь ведут эти войны. А войны - это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что "самое главное - надо научиться говорить меньше слов, а больше делать". "Я понимаю: если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80% грязи на планете это от 20 ведущих государств. Давайте в декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. Десять триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20231201/ekologiya-1913238378.html

https://ria.ru/20231012/lobbi-1902112234.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко