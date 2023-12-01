https://ria.ru/20231201/ekologiya-1913238378.html

Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации

Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации - РИА Новости, 01.12.2023

Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T17:32

2023-12-01T17:32

2023-12-01T17:46

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в условиях конфронтации между странами. "Мы оказываем бесценные "экосистемные услуги" нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота, леса, "легкие Европы". Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба в пятницу. Лукашенко отметил, что Белоруссия в полной мере выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере экологии. Он призвал все страны, которые обязаны "взять на себя бремя исторической ответственности, вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, перестать "высказывать озабоченности" и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле". "Давайте действовать. Не начнем действовать - природа заставит нас жить по ее законам", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко отметил, что нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений - решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. "И еще: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?" - продолжил глава белорусского государства.Он также призвал честно ответить на вопрос о первопричине климатических проблем. "Прежде всего, это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному - я бы сказал, прежде всего военному - превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20231128/nauka-1912177221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко