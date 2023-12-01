https://ria.ru/20231201/ekologiya-1913238378.html
Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации
Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации - РИА Новости, 01.12.2023
Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T17:32
2023-12-01T17:32
2023-12-01T17:46
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в условиях конфронтации между странами. "Мы оказываем бесценные "экосистемные услуги" нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота, леса, "легкие Европы". Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба в пятницу. Лукашенко отметил, что Белоруссия в полной мере выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере экологии. Он призвал все страны, которые обязаны "взять на себя бремя исторической ответственности, вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, перестать "высказывать озабоченности" и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле". "Давайте действовать. Не начнем действовать - природа заставит нас жить по ее законам", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко отметил, что нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений - решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. "И еще: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?" - продолжил глава белорусского государства.Он также призвал честно ответить на вопрос о первопричине климатических проблем. "Прежде всего, это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному - я бы сказал, прежде всего военному - превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20231128/nauka-1912177221.html
https://ria.ru/20231012/lobbi-1902112234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко назвал "зеленую" повестку бессмысленной в условиях конфронтации
Лукашенко: решение экологических проблем бессмысленно в условиях конфронтации
МИНСК, 1 дек - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
на Всемирном саммите по борьбе с изменением климата в Дубае заявил, что решение экологических проблем бессмысленно в условиях конфронтации между странами.
"Мы оказываем бесценные "экосистемные услуги" нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода - естественные болота, леса, "легкие Европы". Развиваем зеленую и атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничение доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать: зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения суверенитета стран и безусловной справедливости", - приводит слова белорусского президента его пресс-служба в пятницу.
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Лукашенко отметил, что Белоруссия в полной мере выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере экологии. Он призвал все страны, которые обязаны "взять на себя бремя исторической ответственности, вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой, перестать "высказывать озабоченности" и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле". "Давайте действовать. Не начнем действовать - природа заставит нас жить по ее законам", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко отметил, что нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений - решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. "И еще: как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета?" - продолжил глава белорусского государства.
Он также призвал честно ответить на вопрос о первопричине климатических проблем. "Прежде всего, это отсутствие чувства меры в стремлении к геополитическому, в том числе военному - я бы сказал, прежде всего военному - превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущие поколения. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки", - сказал Лукашенко.
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