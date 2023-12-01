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Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной - РИА Новости, 01.12.2023

Словацкие перевозчики заблокировали движение на границе с Украиной

Союз автоперевозчиков Словакии в пятницу заблокировал движение через контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:10

2023-12-01T18:10

2023-12-01T18:10

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БРАТИСЛАВА, 1 дек - РИА Новости. Союз автоперевозчиков Словакии в пятницу заблокировал движение через контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, сообщило издание teraz.sk. "Союз автоперевозчиков Словакии в 15.00 (17.00 мск) заблокировал движение через пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород", - говорится в сообщении издания. Союз автоперевозчиков Словакии обещали перекрыть движение на границе с Украиной, чтобы добиться от Европейской комиссии восстановления ранее отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. В организации ранее заявили, что не будут ограничивать движение через контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной фур с гуманитарной и военной помощью, а также с живыми животными и топливом. Фуры с коммерческим грузом словацкие перевозчики будут пропускать по четыре машины в час. Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке - Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию. Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются. Представители словацкого министерства транспорта встречались с руководством Союза автоперевозчиков Словакии, чтобы выслушать их требования. В министерстве заявляли, что поддерживают предложение о восстановлении системы разрешений для украинских перевозчиков и уважают право организации на протест, но надеются, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не скажется на жизни населения на востоке страны. Власти также пообещали озвучить требования словацких перевозчиков на встрече министров Европейского союза, которая запланирована на 4 декабря. Словацкие автоперевозчики считают, что их акция на границе с Украиной станет весомым аргументом для того, чтобы Европейская комиссия восстановила систему разрешений для украинских перевозчиков, следует из заявления организации. В организации также сообщали, что крупная словацкая ассоциация автоперевозчиков отказалась поддержать их акцию, но также прилагает усилия для восстановления отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231201/golodovka-1913240108.html

https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html

https://ria.ru/20231129/agroproduktsiya-1912680702.html

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