https://ria.ru/20231201/dtp-1913180402.html

В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП

В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП - РИА Новости, 01.12.2023

В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП

Легковушка на полосе встречного движения врезалась в грузовик в Челябинской области, погибли 15-летняя девочка и ее родители, сообщила пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T14:28

2023-12-01T14:28

2023-12-01T14:28

происшествия

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Легковушка на полосе встречного движения врезалась в грузовик в Челябинской области, погибли 15-летняя девочка и ее родители, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, около 10.30 (08.30 мск) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды в Брединском районе водитель 1983 года рождения за рулем Datsun on-Do, по предварительной информации, в условиях гололёда не справился с управлением, выехал на встречную полосу (на том участке он разрешен) и столкнулся в лоб с фурой Scania с полуприцепом. "В результате ДТП в автомобиле Datsun водитель, пассажир, женщина 1985 года рождения, и их дочь 15 лет от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что семья проживала в Брединском районе и направлялась в Челябинск, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20231129/dtp-1912564894.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, челябинск