https://ria.ru/20231201/dtp-1913180402.html
В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП
В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП - РИА Новости, 01.12.2023
В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП
Легковушка на полосе встречного движения врезалась в грузовик в Челябинской области, погибли 15-летняя девочка и ее родители, сообщила пресс-служба УГИБДД... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T14:28
2023-12-01T14:28
2023-12-01T14:28
происшествия
челябинская область
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости. Легковушка на полосе встречного движения врезалась в грузовик в Челябинской области, погибли 15-летняя девочка и ее родители, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По данным УГИБДД, около 10.30 (08.30 мск) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды в Брединском районе водитель 1983 года рождения за рулем Datsun on-Do, по предварительной информации, в условиях гололёда не справился с управлением, выехал на встречную полосу (на том участке он разрешен) и столкнулся в лоб с фурой Scania с полуприцепом. "В результате ДТП в автомобиле Datsun водитель, пассажир, женщина 1985 года рождения, и их дочь 15 лет от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что семья проживала в Брединском районе и направлялась в Челябинск, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231129/dtp-1912564894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, челябинская область, челябинск
Происшествия, Челябинская область, Челябинск
В Челябинской области семья из трех человек погибла в ДТП
В Челябинской области иномарка врезалась в грузовик, погибла семья из 3 человек
ЧЕЛЯБИНСК, 1 дек – РИА Новости.
Легковушка на полосе встречного движения врезалась в грузовик в Челябинской области, погибли 15-летняя девочка и ее родители, сообщила пресс-служба
УГИБДД России по региону.
По данным УГИБДД, около 10.30 (08.30 мск) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды в Брединском районе водитель 1983 года рождения за рулем Datsun on-Do, по предварительной информации, в условиях гололёда не справился с управлением, выехал на встречную полосу (на том участке он разрешен) и столкнулся в лоб с фурой Scania с полуприцепом.
"В результате ДТП в автомобиле Datsun водитель, пассажир, женщина 1985 года рождения, и их дочь 15 лет от полученных травм скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что семья проживала в Брединском районе и направлялась в Челябинск
, поясняет пресс-служба.
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