https://ria.ru/20231201/dtp-1913094258.html

В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок

В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023

В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок

Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:42

2023-12-01T10:42

2023-12-01T10:42

происшествия

магаданская область

магадан

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МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. Ранее сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магаданской области, возможно возникновение ЧС. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что произошло встречное столкновение автомобиля "Тойота Раум" под управлением 61-летнего водителя и грузовика "Ниссан Атлас", за рулем которого был 47-летний мужчина. В результате дорожной аварии погиб 9-летний пассажир "Тойоты", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку.

https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html

магаданская область

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магаданская область, магадан