https://ria.ru/20231201/dtp-1913094258.html
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок
Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:42
2023-12-01T10:42
2023-12-01T10:42
происшествия
магаданская область
магадан
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МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. Ранее сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магаданской области, возможно возникновение ЧС. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что произошло встречное столкновение автомобиля "Тойота Раум" под управлением 61-летнего водителя и грузовика "Ниссан Атлас", за рулем которого был 47-летний мужчина. В результате дорожной аварии погиб 9-летний пассажир "Тойоты", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку.
https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html
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происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок
В ДТП на региональной трассе под Магаданом погиб девятилетний ребенок
МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости.
Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале
.
Ранее сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магаданской области, возможно возникновение ЧС.
"Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что произошло встречное столкновение автомобиля "Тойота Раум" под управлением 61-летнего водителя и грузовика "Ниссан Атлас", за рулем которого был 47-летний мужчина. В результате дорожной аварии погиб 9-летний пассажир "Тойоты", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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