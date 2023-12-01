Рейтинг@Mail.ru
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/dtp-1913094258.html
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2023
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок
Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:42
2023-12-01T10:42
происшествия
магаданская область
магадан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913093133_0:63:800:513_1920x0_80_0_0_b6c62d4cc47030374403955a3988bfbf.jpg
МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале. Ранее сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магаданской области, возможно возникновение ЧС. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что произошло встречное столкновение автомобиля "Тойота Раум" под управлением 61-летнего водителя и грузовика "Ниссан Атлас", за рулем которого был 47-летний мужчина. В результате дорожной аварии погиб 9-летний пассажир "Тойоты", - говорится в сообщении.Сотрудники полиции проводят проверку.
https://ria.ru/20231126/dtp-1911983452.html
магаданская область
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913093133_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a3b4e148c8d7942daab78f66f6e3e737.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магаданская область, магадан
Происшествия, Магаданская область, Магадан
В ДТП на трассе под Магаданом погиб ребенок

В ДТП на региональной трассе под Магаданом погиб девятилетний ребенок

© Фото : Полиция Колымы/TelegramМесто ДТП, где погиб девятилетний ребенок на трассе Ола-Гадля под Магаданом
Место ДТП, где погиб девятилетний ребенок на трассе Ола-Гадля под Магаданом - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Полиция Колымы/Telegram
Место ДТП, где погиб девятилетний ребенок на трассе Ола-Гадля под Магаданом
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 1 дек - РИА Новости. Девятилетний ребенок погиб на трассе Ола-Гадля под Магаданом, сообщает УМВД России по Магаданской области в Telegram-канале.
Ранее сразу четыре автомобиля стали участниками ДТП на въезде в Магадан, водители не справились с управлением из-за сильной метели и гололеда. Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильных снегопадах в Магаданской области, возможно возникновение ЧС.
"Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что произошло встречное столкновение автомобиля "Тойота Раум" под управлением 61-летнего водителя и грузовика "Ниссан Атлас", за рулем которого был 47-летний мужчина. В результате дорожной аварии погиб 9-летний пассажир "Тойоты", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
В ДТП в Кировской области погибли женщина и двое детей
26 ноября, 21:04
 
ПроисшествияМагаданская областьМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала