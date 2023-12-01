https://ria.ru/20231201/dolgi-1913152734.html

Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму

Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму - РИА Новости, 01.12.2023

Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму

Власти загнали Молдавию в долговую яму, и республика в следующем году будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов, заявил экс-президент, лидер... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T13:27

2023-12-01T13:27

2023-12-01T13:27

игорь додон

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Власти загнали Молдавию в долговую яму, и республика в следующем году будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. "В следующем году Молдова будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов… Президент Майя Санду загнала Молдову в огромную долговую яму, из которой страна скоро не выберется", - заявил Додон на брифинге. Он отметил, что в 2021 году Молдавия взяла кредиты примерно на 560 миллионов долларов и вернула лишь пятую часть. В 2022 году – взяла почти 845 миллионов долларов и вернула только восьмую часть. В 2023 году республика получила почти 790 миллионов долларов, но возвращает уже больше половины - 450 миллионов. "И "чёрный" рекорд на следующий год - в 2024-м Майя Санду собирается взять кредитов на 15 миллиардов леев (почти 845 миллионов долларов), и, внимание, вернуть 11 миллиардов (около 620 миллионов долларов). То есть для страны останется всего 3,5-4 миллиарда леев (200-225 миллионов долларов)", - пояснил Додон. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231201/vybory-1913125076.html

https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html

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игорь додон, майя санду, молдавия, в мире