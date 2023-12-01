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Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму - РИА Новости, 01.12.2023
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13:27 01.12.2023
https://ria.ru/20231201/dolgi-1913152734.html
Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму
Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму - РИА Новости, 01.12.2023
Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму
Власти загнали Молдавию в долговую яму, и республика в следующем году будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов, заявил экс-президент, лидер... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T13:27
2023-12-01T13:27
игорь додон
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Власти загнали Молдавию в долговую яму, и республика в следующем году будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. "В следующем году Молдова будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов… Президент Майя Санду загнала Молдову в огромную долговую яму, из которой страна скоро не выберется", - заявил Додон на брифинге. Он отметил, что в 2021 году Молдавия взяла кредиты примерно на 560 миллионов долларов и вернула лишь пятую часть. В 2022 году – взяла почти 845 миллионов долларов и вернула только восьмую часть. В 2023 году республика получила почти 790 миллионов долларов, но возвращает уже больше половины - 450 миллионов. "И "чёрный" рекорд на следующий год - в 2024-м Майя Санду собирается взять кредитов на 15 миллиардов леев (почти 845 миллионов долларов), и, внимание, вернуть 11 миллиардов (около 620 миллионов долларов). То есть для страны останется всего 3,5-4 миллиарда леев (200-225 миллионов долларов)", - пояснил Додон. В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
https://ria.ru/20231201/vybory-1913125076.html
https://ria.ru/20231201/moldaviya-1913131832.html
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игорь додон, майя санду, молдавия, в мире
Игорь Додон, Майя Санду, Молдавия, В мире
Додон заявил, что молдавские власти загнали страну в долговую яму

Додон: власти загнали Молдавию в долговую яму с рекордными внешними кредитами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 1 дек - РИА Новости. Власти загнали Молдавию в долговую яму, и республика в следующем году будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов, заявил экс-президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
"В следующем году Молдова будет вынуждена вернуть рекордную сумму внешних кредитов… Президент Майя Санду загнала Молдову в огромную долговую яму, из которой страна скоро не выберется", - заявил Додон на брифинге.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Додон призвал провести досрочные президентские выборы в Молдавии
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Он отметил, что в 2021 году Молдавия взяла кредиты примерно на 560 миллионов долларов и вернула лишь пятую часть. В 2022 году – взяла почти 845 миллионов долларов и вернула только восьмую часть. В 2023 году республика получила почти 790 миллионов долларов, но возвращает уже больше половины - 450 миллионов.
"И "чёрный" рекорд на следующий год - в 2024-м Майя Санду собирается взять кредитов на 15 миллиардов леев (почти 845 миллионов долларов), и, внимание, вернуть 11 миллиардов (около 620 миллионов долларов). То есть для страны останется всего 3,5-4 миллиарда леев (200-225 миллионов долларов)", - пояснил Додон.
В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.
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Игорь ДодонМайя СандуМолдавияВ мире
 
 
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