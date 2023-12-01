https://ria.ru/20231201/dispanserizatsiya-1913268388.html

Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной

Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной - РИА Новости, 01.12.2023

Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной

Диспансеризация работающих россиян, как и любой вид медицинской помощи, будет добровольной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T20:25

2023-12-01T20:25

2023-12-01T21:47

общество

россия

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Диспансеризация работающих россиян, как и любой вид медицинской помощи, будет добровольной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения. "Как и любой вид медицинской помощи, диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента", — говорится в заявлении. Как пояснили в ведомстве, пройти осмотр (диспансеризацию) можно будет в медицинском подразделении на территории работодателя либо в государственной поликлинике, ближайшей к предприятию или организации. Цель нововведения — забота о здоровье трудящихся и создание дополнительных условий для прохождения профилактических мероприятий без отрыва от работы.Необходимые дополнения внесут в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с установлением соответствующего тарифа ОМС, уточнили в Минздраве.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что со следующего года в программу обязательного медицинского страхования включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян. Помимо вышеназванного, граждане смогут наблюдаться у врача для проверки их репродуктивных функций.

https://ria.ru/20231116/meditsina-1909845019.html

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общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество