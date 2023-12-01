Рейтинг@Mail.ru
Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:25 01.12.2023 (обновлено: 21:47 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/dispanserizatsiya-1913268388.html
Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной
Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной - РИА Новости, 01.12.2023
Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной
Диспансеризация работающих россиян, как и любой вид медицинской помощи, будет добровольной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T20:25
2023-12-01T21:47
общество
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858072203_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_419c7e8d7f8fd72dc84813806ff44328.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Диспансеризация работающих россиян, как и любой вид медицинской помощи, будет добровольной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения. "Как и любой вид медицинской помощи, диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента", — говорится в заявлении. Как пояснили в ведомстве, пройти осмотр (диспансеризацию) можно будет в медицинском подразделении на территории работодателя либо в государственной поликлинике, ближайшей к предприятию или организации. Цель нововведения — забота о здоровье трудящихся и создание дополнительных условий для прохождения профилактических мероприятий без отрыва от работы.Необходимые дополнения внесут в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с установлением соответствующего тарифа ОМС, уточнили в Минздраве.Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что со следующего года в программу обязательного медицинского страхования включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян. Помимо вышеназванного, граждане смогут наблюдаться у врача для проверки их репродуктивных функций.
https://ria.ru/20231116/meditsina-1909845019.html
https://ria.ru/20230921/ii-1897753917.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858072203_592:143:3072:2003_1920x0_80_0_0_11c58ffc9f79448e83b576fce49792c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, здоровье - общество
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здоровье - Общество
Диспансеризация работающего населения в России будет добровольной

Минздрав: диспансеризация работающих россиян будет добровольной

© iStock.com / pcess609Пациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© iStock.com / pcess609
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Диспансеризация работающих россиян, как и любой вид медицинской помощи, будет добровольной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"Как и любой вид медицинской помощи, диспансеризация работающего населения будет добровольной, при добровольном информированном согласии пациента", — говорится в заявлении.
Детская поликлиника - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Госдума приняла закон о бесплатном лечении жителей новых регионов без ОМС
16 ноября, 14:57
Как пояснили в ведомстве, пройти осмотр (диспансеризацию) можно будет в медицинском подразделении на территории работодателя либо в государственной поликлинике, ближайшей к предприятию или организации. Цель нововведения — забота о здоровье трудящихся и создание дополнительных условий для прохождения профилактических мероприятий без отрыва от работы.
Необходимые дополнения внесут в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи с установлением соответствующего тарифа ОМС, уточнили в Минздраве.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что со следующего года в программу обязательного медицинского страхования включат отдельный тариф на диспансеризацию работающих россиян. Помимо вышеназванного, граждане смогут наблюдаться у врача для проверки их репродуктивных функций.
Голосовой помощник - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Минздрав порекомендовал внедрять голосовые помощники в медучреждениях
21 сентября, 12:59
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала