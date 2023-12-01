https://ria.ru/20231201/dispanserizatsiya-1913113673.html

Голикова рассказала о ходе диспансеризации в России

Голикова рассказала о ходе диспансеризации в России - РИА Новости, 01.12.2023

Голикова рассказала о ходе диспансеризации в России

Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за девять месяцев этого года охвачено почти на 26% больше граждан, чем во время аналогичного периода прошлого... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:30

2023-12-01T11:30

2023-12-01T11:30

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Профилактическими осмотрами и диспансеризацией за девять месяцев этого года охвачено почти на 26% больше граждан, чем во время аналогичного периода прошлого года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Все мы знаем, что профилактика - самый эффективный способ сохранения здоровья. За десять месяцев 2023 года профилактическими осмотрами и диспансеризацией уже охвачено свыше 72 миллионов человек. Президент говорил о том, что в среднем 70, но уже за девять месяцев мы превысили этот показатель. И это почти на 26% выше аналогичного периода прошлого года", - сказала Голикова во время открытия конгресса "Национальное здравоохранение". По её словам, свыше 4,4 миллиона жителей сельской местности России охвачены выездной работой передвижных медицинских комплексов. А с 2019 года в рамках всех мероприятий, которые осуществляло правительство в сфере здравоохранения, построено, реконструировано и отремонтировано более 8,6 тысячи зданий медицинских организаций. Благодаря созданным в сельской местности амбулаторным объектам здравоохранения - их 4,5 тысячи - медицинская помощь стала более доступной для более двух миллионов человек в более чем семи тысячах населенных пунктах. "Для сельской местности и малых городов с 2019 года… закуплено свыше 15,5 тысяч единиц автомобилей и передвижных мобильных комплексов. Существенно укреплена материально-техническая база медицинских организаций. Переоборудовано около 600 региональных сосудистых центров", - добавила Голикова. Второй национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 1 и 2 декабря. Организаторы мероприятия - министерство здравоохранения РФ и фонд Росконгресс, партнером выступает Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html

https://ria.ru/20231031/opros-1906373304.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, татьяна голикова