https://ria.ru/20231201/delo-1913114310.html
Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ вернуться
Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ вернуться - РИА Новости, 01.12.2023
Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ вернуться
Житель Кузбасса привязал бывшую супругу к дереву в лесу за то, что она отказалась вернуться, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T11:35
2023-12-01T11:35
2023-12-01T11:35
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 дек – РИА Новости. Житель Кузбасса привязал бывшую супругу к дереву в лесу за то, что она отказалась вернуться, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. В следственном отделе по Кемеровскому району СУСК РФ по Кемеровской области 25-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы). "По версии следствия, в ноябре 2023 года фигурант во время прогулки с бывшей супругой по лесному массиву в Кемеровском муниципальном округе ввиду отказа девушки возобновить с ним отношения привязал потерпевшую автомобильными пусковыми проводами и скотчем к дереву, а затем сел в автомобиль и покинул место происшествия. По истечении нескольких десятков минут обвиняемый вернулся на место, где оставил девушку. Отвязав ее от дерева, парень отвез потерпевшую домой", – сообщает ведомство. Отмечается, что со следствием фигурант сотрудничает, на допросе он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления. Следователь осмотрел место происшествия, а также автомобиль фигуранта, в отношении потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20230412/izbienie-1864830078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Кузбасса привязал бывшую жену к дереву за отказ вернуться
СК возбудил дело против жителя Кузбасса, привязавшего бывшую жену к дереву