https://ria.ru/20231201/byudzhet-1913255340.html

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на три года

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на три года - РИА Новости, 01.12.2023

Собянин подписал закон о бюджете Москвы на три года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2024-2026 годы, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T18:47

2023-12-01T18:47

2023-12-01T18:47

экономика

сергей собянин

московская городская дума

москва

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2024-2026 годы, соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства города. Мосгордума на пленарном заседании в среду поддержала городской бюджет столицы на 2024-2026 годы. Согласно проекту, доходы бюджета в следующем году запланированы в объеме 4 триллиона 289,8 миллиарда рублей, расходы - в 4 триллиона 790,1 миллиарда. Дефицит бюджета в 2024 году планируется в объеме 500,3 миллиарда рублей, предусмотрено привлечение займов в объеме до 159,5 миллиарда рублей. "Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на 2024 год... Утвердить основные характеристики бюджета города Москвы на плановый период 2025 и 2026 годов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

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экономика, сергей собянин, московская городская дума, москва