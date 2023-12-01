В Брянске открылся первый вытрезвитель
В Брянске открылся первый вытрезвитель, рассчитанный на 20 человек
© Фото : Брянская городская администрацияЦентр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске
Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске
МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первый вытрезвитель открылся в Брянске, центр рассчитан на 20 человек, пребывание в нем анонимно, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
"В Брянске открылся центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, — так официально называется учреждение. Оно располагается в Володарском районе по улице 11 лет Октября", – говорится в сообщении.
© Фото : Брянская городская администрацияЦентр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске
Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске
Вытрезвитель открылся в том же здании, в котором работал до закрытия в 2009 году. Пребывание в учреждении анонимно, каждому постояльцу предоставят спальное место, шкафчик для хранения личных вещей, есть туалет и душ.
"Центр рассчитан на одновременное анонимное нахождение 20 нетрезвых граждан. Здесь есть два помещения, рассчитанные на 16 мужчин и 4 женщины соответственно", – рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что время нахождения в вытрезвителе составит от трех часов до суток и будет зависеть от индивидуальных особенностей восстановления организма, медики смогут определить, готов ли гражданин покинуть стены центра, после визуального осмотра и ряда тестов.
© Фото : Брянская городская администрацияЦентр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске
Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, открывшийся в Брянске
По данным горадминистрации, работать с опьяневшими гражданами будут шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры.
"Помимо алкогольного, мы сможем определить и тип наркотического опьянения, если у поступившего гражданина есть соответствующие признаки. Необходимые для этого препараты у нас имеются", — уточнил директор центра Олег Алексеев, слова которого приводит пресс-служба.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей в конце 2020 года. Соответствующие полномочия закреплены за региональными властями и муниципалитетами - создавать или нет такие учреждения и в каком формате.
Действовавшую с советских времен систему вытрезвителей ликвидировали с 2011 года. Как заявляли в Совфеде, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: пьяные чаще стали совершать преступления сами, а также становиться жертвами других преступников.