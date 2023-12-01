https://ria.ru/20231201/bryansk-1913221745.html

В Брянске открылся первый вытрезвитель

В Брянске открылся первый вытрезвитель - РИА Новости, 01.12.2023

В Брянске открылся первый вытрезвитель

Первый вытрезвитель открылся в Брянске, центр рассчитан на 20 человек, пребывание в нем анонимно, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T16:29

2023-12-01T16:29

2023-12-01T16:58

брянск

володарский район

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Первый вытрезвитель открылся в Брянске, центр рассчитан на 20 человек, пребывание в нем анонимно, сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. "В Брянске открылся центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении, — так официально называется учреждение. Оно располагается в Володарском районе по улице 11 лет Октября", – говорится в сообщении.Вытрезвитель открылся в том же здании, в котором работал до закрытия в 2009 году. Пребывание в учреждении анонимно, каждому постояльцу предоставят спальное место, шкафчик для хранения личных вещей, есть туалет и душ. "Центр рассчитан на одновременное анонимное нахождение 20 нетрезвых граждан. Здесь есть два помещения, рассчитанные на 16 мужчин и 4 женщины соответственно", – рассказали в пресс-службе. Уточняется, что время нахождения в вытрезвителе составит от трех часов до суток и будет зависеть от индивидуальных особенностей восстановления организма, медики смогут определить, готов ли гражданин покинуть стены центра, после визуального осмотра и ряда тестов. По данным горадминистрации, работать с опьяневшими гражданами будут шесть администраторов, три фельдшера и три медсестры. "Помимо алкогольного, мы сможем определить и тип наркотического опьянения, если у поступившего гражданина есть соответствующие признаки. Необходимые для этого препараты у нас имеются", — уточнил директор центра Олег Алексеев, слова которого приводит пресс-служба. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении системы вытрезвителей в конце 2020 года. Соответствующие полномочия закреплены за региональными властями и муниципалитетами - создавать или нет такие учреждения и в каком формате. Действовавшую с советских времен систему вытрезвителей ликвидировали с 2011 года. Как заявляли в Совфеде, упразднение медвытрезвителей негативно сказалось на общей криминогенной ситуации: пьяные чаще стали совершать преступления сами, а также становиться жертвами других преступников.

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

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володарский район

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брянск, володарский район, россия