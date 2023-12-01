https://ria.ru/20231201/boi-1913133555.html

СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения

СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения

Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T12:43

2023-12-01T12:43

2023-12-01T13:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24."Четыре солдата армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения во время боев в секторе Газа и под обстрелом были спасены вертолетом", - говорится в сообщении телеканала в социальной сети X.Как сообщается, военные были эвакуированы в израильскую больницу.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас