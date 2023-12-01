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СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения - РИА Новости, 01.12.2023
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12:43 01.12.2023 (обновлено: 13:00 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/boi-1913133555.html
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения
Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:43
2023-12-01T13:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24."Четыре солдата армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения во время боев в секторе Газа и под обстрелом были спасены вертолетом", - говорится в сообщении телеканала в социальной сети X.Как сообщается, военные были эвакуированы в израильскую больницу.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения

I24: четверо военных ЦАХАЛ пострадали во время боев в Газе, их эвакуировали

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24.
"Четыре солдата армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения во время боев в секторе Газа и под обстрелом были спасены вертолетом", - говорится в сообщении телеканала в социальной сети X.
Как сообщается, военные были эвакуированы в израильскую больницу.
В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАС
 
 
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