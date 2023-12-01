https://ria.ru/20231201/boi-1913133555.html
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения
Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T12:43
2023-12-01T12:43
2023-12-01T13:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be3a359bc617130765a64ee1c3546a60.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Четверо израильских военных получили ранение в ходе боев в секторе Газа, из анклава их эвакуировали вертолетом, сообщает телеканал i24."Четыре солдата армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) получили ранения во время боев в секторе Газа и под обстрелом были спасены вертолетом", - говорится в сообщении телеканала в социальной сети X.Как сообщается, военные были эвакуированы в израильскую больницу.В пятницу утром в Армии обороны Израиля заявили, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/15/1910752313_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aaa0b2e89e60da9bd7e96b5a7a000c96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС
СМИ: во время боев в Газе четверо израильских военных получили ранения
I24: четверо военных ЦАХАЛ пострадали во время боев в Газе, их эвакуировали