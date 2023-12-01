https://ria.ru/20231201/bilayn-1912979814.html

Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика билайна

Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика билайна - РИА Новости, 01.12.2023

Использование VoLTE составляет треть от всего голосового трафика билайна

Популярность VoLTE (передача голоса через сеть 4G) и количество пользователей VoWiFi (голосовые вызовы в зонах, где нет сотовой связи, но есть покрытие... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:00

2023-12-01T10:00

россия

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910594201_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a4f9eed1260f05bf04c400d1b959ac3.jpg

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Популярность VoLTE (передача голоса через сеть 4G) и количество пользователей VoWiFi (голосовые вызовы в зонах, где нет сотовой связи, но есть покрытие беспроводного интернета) в сети билайна продолжает расти, сообщает пресс-служба оператора.Доля VoLTE теперь составляет треть от всего голосового трафика билайна. Большинство устройств с 4G поддерживают VoLTE и VoWiFi, а трафик VoWiFi за первые девять месяцев текущего года вырос более, чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.В третьем квартале 2023 года количество активных абонентов VoLTE выросло на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доля VoLTE в структуре всего голосового трафика (2G+3G+VoLTE) увеличилась на 59% год к году и в настоящий момент составляет 35%. На сегодня более 81% 4G-устройств в базе билайна поддерживают VoLTE, тогда как VoWiFi поддерживают 66% девайсов с 4G. Пользуются VoLTE почти 77% абонентов, кому доступна эта функция.Количество абонентов, пользующихся технологией VoWiFi, за год выросло почти в два раза. При этом трафик VoWiFi в третьем квартале 2023 года вырос на 113% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Около 15% пользователей, включивших на своем девайсе технологию VoWiFi, пользуются ей очень активно – минимум половина вызовов переводится телефоном через WiFi (вай-фай). В среднем у пользователей VoWiFi треть голосовых вызовов проходит через эту технологию.Пользуются VoWiFi в основном абоненты в возрасте от 25 до 55 лет. Согласно данным оператора, это — активные интернет-серферы, которые много говорят по телефону, часто пользуются соцсетями, мессенджерами, интересуются мобильными играми и путешествиями. Почти 60% из них — мужчины, 40% — женщины. 70% пользователей VoLTE с билайном уже пять и более лет.Лидерами по использованию VoWiFi являются: Москва (9,6% абонентов используют эту технологию), Воронеж (8%), Сочи (8,4%), Калуга (7,8%), Южно-Сахалинск (7,6%), Тверь (7,5%), Калининград (7,4%), Махачкала (7,4%), Санкт-Петербург (7,3%).Реклама, ПАО "Вымпелком" , erid: 4CQwVszH9pWuoXMjG16

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, билайн