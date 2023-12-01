https://ria.ru/20231201/biblioteka-1913260278.html

Руденя: в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку

Руденя: в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку - РИА Новости, 01.12.2023

Руденя: в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку

В следующем году в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T19:17

2023-12-01T19:17

2023-12-01T19:17

тверская область

тверская область

россия

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ТВЕРЬ, 1 дек – РИА Новости. В следующем году в Торопце Тверской области откроют модельную библиотеку, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 1 декабря к главе региона в ходе личного приема граждан обратилась жительница Торопецкого округа, учитель русского языка и литературы местной средней школы №2 Надежда Цветкова. Ее вопрос касался модернизации Торопецкой центральной библиотеки. Библиотека пользуется популярностью среди местных жителей: количество посещений с начала этого года – более 76 тысяч. "Мы получили федеральную поддержку от министерства культуры Российской Федерации на создание в Торопце модельной библиотеки. Это современный формат, который сегодня реализуется по всей России. Планируем, что до середины года эта работа будет сделана. Сейчас само здание ремонтируется в рамках подготовки празднования 950-летия Торопца", - сказал Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24. Тверь". Модельные библиотеки в Тверской области создаются благодаря реализации президентского национального проекта "Культура". В 2021-2023 годах в Верхневолжье открыто семь таких учреждений, где создан оптимальный набор материальных и информационных ресурсов. Для Торопецкой библиотеки при реализации проекта будет приобретено интерактивное оборудование, компьютерная и мультимедийная техника, комфортная мебель, обновлен книжный фонд. В 2024 году будет отмечаться 950-летие первого летописного упоминания города Торопца. К знаменательной дате в Торопецком муниципальном округе реализуется 45 проектов, направленных на комплексную модернизацию социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, сохранение исторического облика города, благоустройство общественных пространств и формирование новых точек притяжения туристов.

https://ria.ru/20231201/rudenya-1913236213.html

https://ria.ru/20231114/selkhozproizvodstvo-1909435172.html

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