https://ria.ru/20231201/bezhentsy-1913085066.html

В Чечню прибыла вторая группа беженцев из Палестины

В Чечню прибыла вторая группа беженцев из Палестины - РИА Новости, 01.12.2023

В Чечню прибыла вторая группа беженцев из Палестины

Вторая группа эвакуированных из Палестины прибыла в Грозный, в ее составе 116 человек, в том числе 61 ребенок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:08

2023-12-01T10:08

2023-12-01T11:47

грозный

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

сектор газа

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ГРОЗНЫЙ, 1 дек – РИА Новости. Вторая группа эвакуированных из Палестины прибыла в Грозный, в ее составе 116 человек, в том числе 61 ребенок, передает корреспондент РИА Новости.Беженцев из сектора Газа встречали на железнодорожном вокзале в Грозном. Их разместят в детском оздоровительном лагере "Горный ключ", который находится в селе Автуры."У нас есть поручение главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова выразить от него лично слова соболезнования по погибшим вашим родственникам, друзьям. Мы разделяем вашу утрату, боль. Мы знаем, что такое война, у нас в Чеченской республике были военные конфликты, мы понимаем, в чем нуждаются люди из зоны военного конфликта", - обратился к прибывшим министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.По его словам, Кадыров дал поручения всем министерствам, ведомствам, организациям решить проблемы беженцев из сектора Газа."В ближайшие дни мы постараемся узнать информацию о каждом из вас: где вы работали, какой опыт работы, какой стаж, какие специальности. Сколько детей, каких возрастов, чтобы в школьные учебные, дошкольные учебные заведения разместить", - добавил Дудаев.Среди беженцев - женщина на 39-й неделе беременности, ей понадобилась медицинская помощь."Ее осмотрят и проведут необходимое обследование. В случае необходимости женщина будет госпитализирована. Если же ее не нужно будет госпитализировать, тогда ее отвезут в лагерь, где размещены ее соотечественники", - рассказал журналистам директор Республиканского центра медицины катастроф в Грозном Рукман Бартиев.Первая группа эвакуированных из сектора Газа прибыла в Грозный 29 декабря. Всего Чечня готова принять 250 человек.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html

https://ria.ru/20231124/usynovlenie-1911527359.html

https://ria.ru/20231129/gaza-1912565299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грозный, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество, сектор газа