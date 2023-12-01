https://ria.ru/20231201/bankrotstvo-1913117266.html

Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse

Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse - РИА Новости, 01.12.2023

Суд в Москве отклонил заявление о банкротстве банка Credit Suisse

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требовавшего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse в лице банка... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T11:49

2023-12-01T11:49

2023-12-01T12:42

экономика

москва

credit suisse

швейцария

банк зенит

россия

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит", требовавшего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse в лице банка UBS AG, крупнейшего банка Швейцарии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."В удовлетворении заявления банка "Зенит" о признании несостоятельным (банкротом) Credit Suisse AG лице банка UBS AG отказать", - огласила резолютивную часть определения судья Дина Кузнецова. Суд прекратил производство по делу о банкротстве. Это было первое дело о банкротстве иностранного банка, инициированное в российском суде.Представитель "Зенита" в пятницу пояснил, что банк требует открыть конкурсное производство в отношении имущественной массы должника. Требование связано с неисполнением Credit Suisse как агентом по синдицированному кредиту обязательств по перечислению денежных средств, полученных от заемщика Intergrain S.A., в адрес "Зенита". На момент предъявления заявления, как пояснил заявитель, не были известны детали поглощения группой UBS банка Credit Suisse, поэтому в заявлении в качестве правопреемника указан UBS AG. Уточнять заявление в этой части "Зенит" не стал.Представитель Credit Suisse просил оставить заявление без рассмотрения сразу по нескольким основаниям. В частности, он отметил, что в сообщении "Зенита" на Федресурсе должником был указан UBS AG, с которым у заявителя нет договорных кредитных отношений и который не является правопреемником Credit Suisse, что сам представитель "Зенита" признал в другом процессе. Также нет судебного акта о взыскании денежных средств в пользу UBS AG.Представитель Credit Suisse также обратил внимание, что это дело отличается от всех предыдущих немногочисленных дел о банкротстве в России иностранных юрлиц. В тех делах у должников были российские контролирующие лица, и основную деятельность они вели в РФ. Активы Credit Suisse в России не более 0,4%, а доходы 0,14% от соответствующих показателей всей группы Credit Suisse и он не контролируется россиянами, подчеркнул должник.Арбитражный суд Москвы 22 ноября по иску "Зенита" взыскал с Credit Suisse более 13,6 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей по текущему курсу) долга и процентов по синдицированному кредиту. В то же время суд отклонил исковые требования ко второму солидарному ответчику – банку UBS, которого истец считал правопреемником Credit Suisse.В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже за один день обвалилась на четверть. После этого Центробанк Швейцарии заявил, что крупнейший банк страны UBS приобретет Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). В середине июня группа UBS официально объявила о завершении сделки по приобретению Credit Suisse.

https://ria.ru/20230426/banki-1867817559.html

https://ria.ru/20230922/ekonomika-1898036381.html

https://ria.ru/20230510/dengi-1870792201.html

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Кирилл Волков

экономика, москва, credit suisse , швейцария, банк зенит, россия