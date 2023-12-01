https://ria.ru/20231201/aviatsiya-1913206893.html
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29 - РИА Новости, 01.12.2023
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:43
2023-12-01T15:43
2023-12-01T15:50
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
ми-8 амтш
миг-29
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fefcd84994f6d200426a3d174daa0759.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59161e18be8e69a5f373696530a98c3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , украина, ми-8 амтш, миг-29, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29