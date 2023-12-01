https://ria.ru/20231201/aviatsiya-1913206893.html

ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29

ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29 - РИА Новости, 01.12.2023

ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T15:43

2023-12-01T15:43

2023-12-01T15:50

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

украина

ми-8 амтш

миг-29

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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