Рейтинг@Mail.ru
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29 - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:43 01.12.2023 (обновлено: 15:50 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/aviatsiya-1913206893.html
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29 - РИА Новости, 01.12.2023
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T15:43
2023-12-01T15:50
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
украина
ми-8 амтш
миг-29
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fefcd84994f6d200426a3d174daa0759.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.Всего с начала спецоперации были уничтожены 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
россия
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770648669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59161e18be8e69a5f373696530a98c3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, херсонская область , украина, ми-8 амтш, миг-29, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Украина, Ми-8 АМТШ, МиГ-29, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России за сутки сбили украинские Ми-8 и МиГ-29

Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила украинские Ми-8 и МиГ-29

© Фото : Staff Sgt. David CarnahanВертолет Ми-8 ВВС Украины
Вертолет Ми-8 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© Фото : Staff Sgt. David Carnahan
Вертолет Ми-8 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и 38 беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачены две противорадиолокационные ракеты HARM и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были уничтожены 38 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9348 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13735 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7214 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15831 единица специальной военной автомобильной техники.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьУкраинаМи-8 АМТШМиГ-29БезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала