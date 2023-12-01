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СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля

СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля - РИА Новости, 01.12.2023

СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля

Ракетный обстрел ведется в сторону города Ашкелон на юге Израиля и по населенным пунктам на границе с сектором Газа, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T10:22

2023-12-01T10:22

2023-12-01T10:45

в мире

израиль

ашкелон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ракетный обстрел ведется в сторону города Ашкелон на юге Израиля и по населенным пунктам на границе с сектором Газа, сообщает телеканал i24."Массированный ракетный обстрел (ведется) в сторону Ашкелона и населенных пунктов на границе с сектором Газа", - говорится в публикации телеканала.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, сообщает о сиренах воздушной тревоги на юге страны. Они уже неоднократно звучали в пятницу в населенных пунктах на границе с сектором Газа.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году