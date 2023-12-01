Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля - РИА Новости, 01.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 01.12.2023 (обновлено: 10:45 01.12.2023)
https://ria.ru/20231201/ashkelon-1913089327.html
СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля
СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля - РИА Новости, 01.12.2023
СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля
Ракетный обстрел ведется в сторону города Ашкелон на юге Израиля и по населенным пунктам на границе с сектором Газа, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T10:22
2023-12-01T10:45
в мире
израиль
ашкелон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_0:302:3069:2028_1920x0_80_0_0_157d452b53fd122b268790ff81f7bc8a.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ракетный обстрел ведется в сторону города Ашкелон на юге Израиля и по населенным пунктам на границе с сектором Газа, сообщает телеканал i24."Массированный ракетный обстрел (ведется) в сторону Ашкелона и населенных пунктов на границе с сектором Газа", - говорится в публикации телеканала.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, сообщает о сиренах воздушной тревоги на юге страны. Они уже неоднократно звучали в пятницу в населенных пунктах на границе с сектором Газа.Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
израиль
ашкелон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901938788_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_54923fb7272a8b788359701da707aa0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ашкелон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашкелон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ сообщили о ракетном обстреле на юге Израиля

i24: ракетный обстрел ведется в сторону Ашкелона и на границе с сектором Газа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Ракета израильской системы Железный купол перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа, в небе над Ашкелоном - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа, в небе над Ашкелоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ракетный обстрел ведется в сторону города Ашкелон на юге Израиля и по населенным пунктам на границе с сектором Газа, сообщает телеканал i24.
"Массированный ракетный обстрел (ведется) в сторону Ашкелона и населенных пунктов на границе с сектором Газа", - говорится в публикации телеканала.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, сообщает о сиренах воздушной тревоги на юге страны. Они уже неоднократно звучали в пятницу в населенных пунктах на границе с сектором Газа.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Действие режима прекращения боевых действий между Израилем и ХАМАС истекало в пятницу в 7.00 (8.00 мск). Газета Wall Street Journal сообщала о продлении перемирия на один день. Официально эта информация не подтверждалась.
 
В миреИзраильАшкелонОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала