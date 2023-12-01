https://ria.ru/20231201/aeroekspress-1913049590.html
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы - РИА Новости, 01.12.2023
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы
Компания "Аэроэкспресс" с 1 декабря 2023 года повысила ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы, курсирующие из Москвы в столичные аэропорты и обратно. РИА Новости, 01.12.2023
2023-12-01T01:38
2023-12-01T01:38
2023-12-01T01:38
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 1 декабря 2023 года повысила ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы, курсирующие из Москвы в столичные аэропорты и обратно. Цена стандартного билета на аэроэкспресс при покупке онлайн теперь составляет 525 рублей, при покупке в день поездки – 550 рублей. Ранее билет на аэроэкспресс онлайн стоил 470 рублей при покупке "на будущую дату" и 500 рублей при покупке "на сегодня", в кассе - 500 рублей. Тарифы "Стандарт туда – обратно", "Семейный туда – обратно", "Бизнес" и "Бизнес туда – обратно" также проиндексированы. Тарифы группы "Подписка" и абонементы (за исключением абонемента на 15 поездок) на поезда доступны по прежним ценам. Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет от 60 рублей, по абонементу – от 120 рублей. Цена поездки на экспресс-автобусах от метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" и обратно осталась без изменений: 300 рублей – в одну сторону, 500 рублей – туда-обратно. Поездка на экспресс-автобусах от метро "Домодедовская" в аэропорт "Домодедово" и обратно с декабря стоит 300 рублей в одну сторону и 500 рублей туда-обратно (до этого - 250 и 400 рублей соответственно). Тарифы группы "Подписка" и абонементы не меняются. "Аэроэкспресс" пояснял, что корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. Цена билета по тарифу "Стандарт" сохранялась на уровне 500 рублей с 2017 года. "Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево" и между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом "Домодедово".
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москва, аэроэкспресс, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), общество, россия
Москва, Аэроэкспресс, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Общество, Россия
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы
"Аэроэкспресс" повысил некоторые тарифы на поезда и экспресс-автобусы
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 1 декабря 2023 года повысила ряд тарифов на поезда и экспресс-автобусы, курсирующие из Москвы в столичные аэропорты и обратно.
Цена стандартного билета на аэроэкспресс при покупке онлайн теперь составляет 525 рублей, при покупке в день поездки – 550 рублей. Ранее билет на аэроэкспресс онлайн стоил 470 рублей при покупке "на будущую дату" и 500 рублей при покупке "на сегодня", в кассе - 500 рублей. Тарифы "Стандарт туда – обратно", "Семейный туда – обратно", "Бизнес" и "Бизнес туда – обратно" также проиндексированы.
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Тарифы группы "Подписка" и абонементы (за исключением абонемента на 15 поездок) на поезда доступны по прежним ценам. Стоимость одной поездки в/из аэропорта по подписке составляет от 60 рублей, по абонементу – от 120 рублей.
Цена поездки на экспресс-автобусах от метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево
" и обратно осталась без изменений: 300 рублей – в одну сторону, 500 рублей – туда-обратно. Поездка на экспресс-автобусах от метро "Домодедовская" в аэропорт "Домодедово
" и обратно с декабря стоит 300 рублей в одну сторону и 500 рублей туда-обратно (до этого - 250 и 400 рублей соответственно). Тарифы группы "Подписка" и абонементы не меняются.
"Аэроэкспресс" пояснял, что корректировка тарифов связана с ежегодной инфляцией, ростом цен на эксплуатацию и обслуживание подвижного состава. Цена билета по тарифу "Стандарт" сохранялась на уровне 500 рублей с 2017 года.
"Аэроэкспресс" основан в 2005 году и занимается пассажирскими железнодорожными перевозками между столицей и аэропортами "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". "Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и 7 одноэтажных. Также курсируют экспресс-автобусы компании между метро "Ховрино" и Северным терминальным комплексом "Шереметьево" и между станцией метро "Домодедовская" и аэропортом "Домодедово".
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