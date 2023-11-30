https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html

Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга

Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга - РИА Новости, 30.11.2023

Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга

Власти Вологодской области готовятся передать нескольких особей из дикого стада зубров Московскому зоопарку и его филиалу в Великом Устюге, сообщила... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T14:06

2023-11-30T14:06

2023-11-30T14:06

вологодская область

великий устюг

дед мороз

георгий филимонов

московский зоопарк

дикие животные

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ВОЛОГДА, 30 ноя - РИА Новости. Власти Вологодской области готовятся передать нескольких особей из дикого стада зубров Московскому зоопарку и его филиалу в Великом Устюге, сообщила пресс-служба правительства региона. По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова проведены переговоры с дирекцией Московского зоопарка о размещении нескольких вологодских зубров не только в зоосаде на вотчине Деда Мороза, но и в столице, говорится в пресс-релизе. "Сейчас специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области разрабатывается дорожная карта по получению всех необходимых согласований по передаче животных в зоопарки. Процедура требует времени, но я уверен, что совсем скоро гости смогут познакомиться с вологодскими зубрами", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Михаила Сылку. Сообщается, что в зоосаде Деда Мороза, который является филиалом Московского зоопарка, идут приготовления вольера для нового питомца. На сегодняшний день популяция зубров в Вологодской области составляет 142 особи. В регион зубры были завезены в 1991 году. Тогда в лес на территории Усть-Кубинского района выпустили самца и двух самочек. Для сохранения вольной популяционной группировки зубра как биологического вида, находящегося под угрозой исчезновения, власти области в 2009 году приняли областную целевую программу. Специалисты областного охотдепартамента ведут патрулирование территории обитания зубров, наблюдают за состоянием животных, зимой подкармливают сеном, раскладывают для них соль. Именно в вологодской популяционной группировке отмечены два успешных случая рождения у зубра двойни.

https://ria.ru/20231113/pisma_dedu_morozu-1909194517.html

https://ria.ru/20231115/vologda-1909546531.html

великий устюг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий устюг, дед мороз, георгий филимонов, московский зоопарк, дикие животные