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Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга - РИА Новости, 30.11.2023
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Вологодская область
 
14:06 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zubry-1912904155.html
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга - РИА Новости, 30.11.2023
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга
Власти Вологодской области готовятся передать нескольких особей из дикого стада зубров Московскому зоопарку и его филиалу в Великом Устюге, сообщила... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T14:06
2023-11-30T14:06
вологодская область
великий устюг
дед мороз
георгий филимонов
московский зоопарк
дикие животные
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ВОЛОГДА, 30 ноя - РИА Новости. Власти Вологодской области готовятся передать нескольких особей из дикого стада зубров Московскому зоопарку и его филиалу в Великом Устюге, сообщила пресс-служба правительства региона. По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова проведены переговоры с дирекцией Московского зоопарка о размещении нескольких вологодских зубров не только в зоосаде на вотчине Деда Мороза, но и в столице, говорится в пресс-релизе. "Сейчас специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области разрабатывается дорожная карта по получению всех необходимых согласований по передаче животных в зоопарки. Процедура требует времени, но я уверен, что совсем скоро гости смогут познакомиться с вологодскими зубрами", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Михаила Сылку. Сообщается, что в зоосаде Деда Мороза, который является филиалом Московского зоопарка, идут приготовления вольера для нового питомца. На сегодняшний день популяция зубров в Вологодской области составляет 142 особи. В регион зубры были завезены в 1991 году. Тогда в лес на территории Усть-Кубинского района выпустили самца и двух самочек. Для сохранения вольной популяционной группировки зубра как биологического вида, находящегося под угрозой исчезновения, власти области в 2009 году приняли областную целевую программу. Специалисты областного охотдепартамента ведут патрулирование территории обитания зубров, наблюдают за состоянием животных, зимой подкармливают сеном, раскладывают для них соль. Именно в вологодской популяционной группировке отмечены два успешных случая рождения у зубра двойни.
https://ria.ru/20231113/pisma_dedu_morozu-1909194517.html
https://ria.ru/20231115/vologda-1909546531.html
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великий устюг, дед мороз, георгий филимонов, московский зоопарк, дикие животные
Вологодская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Георгий Филимонов, Московский зоопарк, Дикие животные

Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга

© Фото : пресс-служба правительство Вологодской областиВологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© Фото : пресс-служба правительство Вологодской области
Вологодские зубры пополнят зоопарки Москвы и Великого Устюга
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 30 ноя - РИА Новости. Власти Вологодской области готовятся передать нескольких особей из дикого стада зубров Московскому зоопарку и его филиалу в Великом Устюге, сообщила пресс-служба правительства региона.
По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова проведены переговоры с дирекцией Московского зоопарка о размещении нескольких вологодских зубров не только в зоосаде на вотчине Деда Мороза, но и в столице, говорится в пресс-релизе.
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"Сейчас специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области разрабатывается дорожная карта по получению всех необходимых согласований по передаче животных в зоопарки. Процедура требует времени, но я уверен, что совсем скоро гости смогут познакомиться с вологодскими зубрами", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора области Михаила Сылку.
Сообщается, что в зоосаде Деда Мороза, который является филиалом Московского зоопарка, идут приготовления вольера для нового питомца.
На сегодняшний день популяция зубров в Вологодской области составляет 142 особи. В регион зубры были завезены в 1991 году. Тогда в лес на территории Усть-Кубинского района выпустили самца и двух самочек.
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Для сохранения вольной популяционной группировки зубра как биологического вида, находящегося под угрозой исчезновения, власти области в 2009 году приняли областную целевую программу. Специалисты областного охотдепартамента ведут патрулирование территории обитания зубров, наблюдают за состоянием животных, зимой подкармливают сеном, раскладывают для них соль. Именно в вологодской популяционной группировке отмечены два успешных случая рождения у зубра двойни.
 
Вологодская областьВеликий УстюгДед МорозГеоргий ФилимоновМосковский зоопаркДикие животные
 
 
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