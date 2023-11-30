https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912888134.html
Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО
Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 30.11.2023
Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО
Президент Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса, об этом он заявил на встрече со студентами во время РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T13:12
2023-11-30T13:12
2023-11-30T14:38
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса, об этом он заявил на встрече со студентами во время поездки в Николаев.Отвечая на вопрос об укреплении национальной безопасности, Зеленский заявил, что это приоритетное направление."А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО", — признал он. На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.
https://ria.ru/20231130/ukraina-1912863812.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО
Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО
Зеленский усомнился в возможности вступления Украины в НАТО