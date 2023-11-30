https://ria.ru/20231130/zelenskiy-1912888134.html

Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО

Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 30.11.2023

Зеленский засомневался в возможности вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса, об этом он заявил на встрече со студентами во время РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T13:12

2023-11-30T13:12

2023-11-30T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910992578_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_27e8cce2e881f75a6b021589f303ebd8.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что Украина станет членом Североатлантического альянса, об этом он заявил на встрече со студентами во время поездки в Николаев.Отвечая на вопрос об укреплении национальной безопасности, Зеленский заявил, что это приоритетное направление."А как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия. И точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО. Или мы не будем в НАТО", — признал он. На этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что полноценное членство Украины в альянсе "невозможно во время вооруженного конфликта". Кроме того, на заседании глав МИД стран НАТО союзники согласились с тем, что в нынешних обстоятельствах о вступлении не может идти речи и на следующем саммите в Вашингтоне Киев приглашения не получит. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса.

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912863812.html

https://ria.ru/20231130/ukraina-1912811016.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, нато