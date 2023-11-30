https://ria.ru/20231130/zasedanie-1913035061.html

"Жаль". Захарова жестко ответила на выпад Бербок о выступлении Лаврова

"Жаль". Захарова жестко ответила на выпад Бербок о выступлении Лаврова - РИА Новости, 30.11.2023

"Жаль". Захарова жестко ответила на выпад Бербок о выступлении Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале напомнила в ответ на заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о трансляции выступлений РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T22:30

2023-11-30T22:30

2023-11-30T22:30

в мире

россия

анналена бербок

обсе

мид германии

мария захарова

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале напомнила в ответ на заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о трансляции выступлений СМИД ОБСЕ. "При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале", — написала Захарова, комментируя заявления Бербок о том, что Лавров на СМИД ОБСЕ приходит в зал заседаний, когда говорит сам, а не чтобы слушать других. Представитель МИД России напомнила Бербок и то, что год назад ее не волновало отсутствие Лаврова в зале, когда польское председательство вовсе не направило РФ приглашение. "Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы", — сыронизировала Захарова.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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в мире, россия, анналена бербок, обсе, мид германии, мария захарова