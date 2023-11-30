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Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии

Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии - РИА Новости, 30.11.2023

Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит в четверг на заседании парламента Молдавии, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T17:06

2023-11-30T17:06

2023-11-30T17:13

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украина

руслан стефанчук

игорь гросу

верховная рада украины

кишинев

евросоюз

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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит в четверг на заседании парламента Молдавии, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа республики. "Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит сегодня на пленарном заседании парламента Молдавии. После этого украинский спикер встретится с председателем парламента Игорем Гросу", — говорится в общении, опубликованном на сайте парламента Молдавии. Председатель Верховной рады 30 ноября приедет в Кишинев с первым официальным визитом. Недавно парламент Молдавии и Верховная рада Украины заключили меморандум о взаимопонимании. Цель документа - активизация двусторонних парламентских отношений и объединение усилий парламентских институтов двух стран в сближении с ЕС.

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html

молдавия

украина

кишинев

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в мире, молдавия, украина, руслан стефанчук, игорь гросу, верховная рада украины, кишинев, евросоюз