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Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии - РИА Новости, 30.11.2023
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17:06 30.11.2023 (обновлено: 17:13 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zasedanie-1912965615.html
Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии
Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии - РИА Новости, 30.11.2023
Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии
Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит в четверг на заседании парламента Молдавии, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:06
2023-11-30T17:13
в мире
молдавия
украина
руслан стефанчук
игорь гросу
верховная рада украины
кишинев
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит в четверг на заседании парламента Молдавии, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа республики. "Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит сегодня на пленарном заседании парламента Молдавии. После этого украинский спикер встретится с председателем парламента Игорем Гросу", — говорится в общении, опубликованном на сайте парламента Молдавии. Председатель Верховной рады 30 ноября приедет в Кишинев с первым официальным визитом. Недавно парламент Молдавии и Верховная рада Украины заключили меморандум о взаимопонимании. Цель документа - активизация двусторонних парламентских отношений и объединение усилий парламентских институтов двух стран в сближении с ЕС.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905459126.html
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в мире, молдавия, украина, руслан стефанчук, игорь гросу, верховная рада украины, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Руслан Стефанчук, Игорь Гросу, Верховная Рада Украины, Кишинев, Евросоюз
Глава Рады выступит на заседании парламента Молдавии

Стефанчук выступит на заседании парламента Молдавии и встретится с Гросу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРуслан Стефанчук
Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Руслан Стефанчук. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит в четверг на заседании парламента Молдавии, сообщает пресс-служба высшего законодательного органа республики.
"Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выступит сегодня на пленарном заседании парламента Молдавии. После этого украинский спикер встретится с председателем парламента Игорем Гросу", — говорится в общении, опубликованном на сайте парламента Молдавии.
Председатель Верховной рады 30 ноября приедет в Кишинев с первым официальным визитом.
Недавно парламент Молдавии и Верховная рада Украины заключили меморандум о взаимопонимании. Цель документа - активизация двусторонних парламентских отношений и объединение усилий парламентских институтов двух стран в сближении с ЕС.
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В миреМолдавияУкраинаРуслан СтефанчукИгорь ГросуВерховная Рада УкраиныКишиневЕвросоюз
 
 
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