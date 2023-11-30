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Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - РИА Новости, 30.11.2023
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16:49 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zasedanie-1912960672.html
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+ - РИА Новости, 30.11.2023
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T16:49
2023-11-30T16:49
экономика
саудовская аравия
россия
вена
опек
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию о целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. После заседания мониторингового комитета проходит встреча всех глав делегаций ОПЕК+. Встречи ОПЕК и ОПЕК+ должны были состояться в Вене 25-26 ноября, но были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось дополнительное время, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи. Как сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в альянсе, ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. По словам делегатов, на которых ссылалось агентство, дополнительное снижение добычи будет включать продление Саудовской Аравией добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, а также дополнительный вклад других участников - пока не ясно, какой именно. ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. В июне альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года. У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки (пока решение действует до конца года). Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.
https://ria.ru/20231128/kitay-1912250545.html
https://ria.ru/20230919/germaniya-1897086642.html
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экономика, саудовская аравия, россия, вена, опек, в мире
Экономика, Саудовская Аравия, Россия, Вена, ОПЕК, В мире
Источник сообщил о начале заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) начал заседание в формате видеоконференции, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Традиционно JMMC не принимает никаких решений по судьбе сделки ОПЕК+, но дает альянсу рекомендацию о целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. После заседания мониторингового комитета проходит встреча всех глав делегаций ОПЕК+.
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Встречи ОПЕК и ОПЕК+ должны были состояться в Вене 25-26 ноября, но были перенесены на 30 ноября и пройдут онлайн. Как отмечали иностранные СМИ со слов делегатов, ОПЕК+ потребовалось дополнительное время, чтобы влиятельные члены альянса договорились с некоторыми африканскими странами о снижении их целевых показателей добычи.
Как сообщило ранее в четверг агентство Рейтер со ссылкой на свои источники в альянсе, ОПЕК+ достиг предварительного соглашения о дополнительном сокращении добычи нефти более чем на 1 миллион баррелей в сутки. По словам делегатов, на которых ссылалось агентство, дополнительное снижение добычи будет включать продление Саудовской Аравией добровольного сокращения на 1 миллион баррелей в сутки, начатое в июле, а также дополнительный вклад других участников - пока не ясно, какой именно.
ОПЕК+ в рамках сделки с ноября 2022 года сокращает добычу на 2 миллиона баррелей от уровня августа того же года. Это решение действует до конца 2023 года. В июне альянс объявил о продлении своей сделки на 2024 год и снижении со следующего года целевого уровня добычи нефти на 1,4 миллиона баррелей. У ряда стран ОПЕК+, включая РФ и Саудовскую Аравию, есть сокращения сверх квот, суммарно на 1,66 миллиона баррелей в сутки. Они действуют до конца 2024 года.
У Москвы и Эр-Рияда есть и дополнительные добровольные сокращения. Саудовская Аравия с июля сокращает свою добычу дополнительно на 1 миллион баррелей в сутки (пока решение действует до конца года). Россия в свою очередь с августа дополнительно сокращает нефтяной экспорт: в первый месяц на 500 тысяч баррелей в сутки, а в сентябре-декабре — на 300 тысяч баррелей в сутки.
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