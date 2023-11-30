https://ria.ru/20231130/zapravka-1913031111.html

В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета

В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.11.2023

В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета

Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T21:56

2023-11-30T21:56

2023-11-30T21:56

горловка

иван приходько

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По сгоревшей сегодня заправке в Горловке. Уже доказано, что это не просто пожар. Были обнаружены следы взрывоопасного предмета. Берегите себя!" - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия