https://ria.ru/20231130/zapravka-1913031111.html
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.11.2023
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета
Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:56
2023-11-30T21:56
2023-11-30T21:56
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По сгоревшей сегодня заправке в Горловке. Уже доказано, что это не просто пожар. Были обнаружены следы взрывоопасного предмета. Берегите себя!" - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_125:0:1837:1284_1920x0_80_0_0_6b50e8ed881213fbe3ce465a0b4d677b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета
Приходько: в Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета