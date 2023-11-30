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В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.11.2023
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21:56 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zapravka-1913031111.html
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета - РИА Новости, 30.11.2023
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета
Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T21:56
2023-11-30T21:56
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По сгоревшей сегодня заправке в Горловке. Уже доказано, что это не просто пожар. Были обнаружены следы взрывоопасного предмета. Берегите себя!" - написал Приходько. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, иван приходько, донецкая народная республика, происшествия
Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета

Приходько: в Горловке заправка сгорела при подрыве взрывоопасного предмета

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС ДНР
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Заправка в Горловке сгорела в результате подрыва взрывоопасного предмета, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"По сгоревшей сегодня заправке в Горловке. Уже доказано, что это не просто пожар. Были обнаружены следы взрывоопасного предмета. Берегите себя!" - написал Приходько.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
 
ГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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