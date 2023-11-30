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Киев не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил Грызлов - РИА Новости, 30.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:12 30.11.2023 (обновлено: 17:17 30.11.2023)
https://ria.ru/20231130/zapad-1912966973.html
Киев не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил Грызлов
Киев не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил Грызлов - РИА Новости, 30.11.2023
Киев не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил Грызлов
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T17:12
2023-11-30T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запад
борис грызлов
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву и приходит осознание того, что "стартап" под названием "Украина" оказался чёрной дырой, в которой исчезли миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков. "Если раньше Киев мог рассчитывать на поддержку зарубежных спонсоров, то сейчас ситуация коренным образом меняется. Склады стран НАТО пустеют, а военные бюджеты показывают дно … Стартап под названием "Украина" оказался пустышкой, чёрной дырой, в которую бесследно сгинули сотни миллиардов долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков", - заявил дипломат в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой посольства. Грызлов напомнил, что конец года в финансовом мире – время публикации отчётности. "Очевидно, что Зеленскому не то что похвастаться, но даже оправдаться нечем. Контрнаступление провалено, армия деморализована отсутствием сколь-либо заметных успехов, при этом мечты Запада по "ослаблению России" так и не материализовались. Прежде украинский лидер по старой привычке компенсировал отсутствие результата достижениями на поприще пиара, но весь последний год кассовые сборы от его турне по западным столицам неуклонно падают. А после скандала с чествованием украинского нациста в парламенте Канады желающих дать Зеленскому площадку для выступлений всё меньше и меньше", - заявил Грызлов. По его словам, "на Западе, хоть и с опозданием, умеют считать деньги". "Неэффективным и оскандалившимся менеджерам в конечном счёте указывают на дверь, а кредит доверия украинского лидера практически исчерпан, причём и внутри страны, и за её пределами. Вместо толп поклонников – гнев обманутых инвесторов", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что контрнаступление ВСУ, которое "должно было подтвердить для коллективного Запада "инвестиционную привлекательность" Украины, захлебнулось". Грызлов добавил, что украинская армия, не продемонстрировав наступательные действия в летние месяцы, по всем объективным показателям вряд ли будет способна вести их зимой. "Американские конгрессмены сомневаются, что новый пакет помощи Украине удастся согласовать до рождества, а при таком сценарии его рассмотрение будет отложено до завершения президентских выборов. На подачки из Брюсселя надеяться тоже особо не приходится: всё больше политиков в Евросоюзе открыто выступают против дальнейшей поддержки Киева", - отметил он. Дипломат заметил, что "в ситуации, когда над коллективным Западом нависла сомнительная перспектива игры на два фронта, имея в виду военную помощь Израилю, НАТО и ЕС, наконец, всерьёз озаботились собственной бухгалтерией".
https://ria.ru/20231130/obsuzhdenie-1912932770.html
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в мире, украина, запад, борис грызлов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запад, Борис Грызлов
Киев не сможет получать такую же помощь Запада, как раньше, заявил Грызлов

Грызлов: Запад коренным образом меняет отношение к оказанию помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что в странах Запада после провала контрнаступления ВСУ коренным образом меняется отношение к оказанию помощи Киеву и приходит осознание того, что "стартап" под названием "Украина" оказался чёрной дырой, в которой исчезли миллиарды долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков.
«
"Если раньше Киев мог рассчитывать на поддержку зарубежных спонсоров, то сейчас ситуация коренным образом меняется. Склады стран НАТО пустеют, а военные бюджеты показывают дно … Стартап под названием "Украина" оказался пустышкой, чёрной дырой, в которую бесследно сгинули сотни миллиардов долларов и евро европейских и американских налогоплательщиков", - заявил дипломат в комментарии, распространенном в четверг пресс-службой посольства.
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Вчера, 15:25
Грызлов напомнил, что конец года в финансовом мире – время публикации отчётности. "Очевидно, что Зеленскому не то что похвастаться, но даже оправдаться нечем. Контрнаступление провалено, армия деморализована отсутствием сколь-либо заметных успехов, при этом мечты Запада по "ослаблению России" так и не материализовались. Прежде украинский лидер по старой привычке компенсировал отсутствие результата достижениями на поприще пиара, но весь последний год кассовые сборы от его турне по западным столицам неуклонно падают. А после скандала с чествованием украинского нациста в парламенте Канады желающих дать Зеленскому площадку для выступлений всё меньше и меньше", - заявил Грызлов.
По его словам, "на Западе, хоть и с опозданием, умеют считать деньги". "Неэффективным и оскандалившимся менеджерам в конечном счёте указывают на дверь, а кредит доверия украинского лидера практически исчерпан, причём и внутри страны, и за её пределами. Вместо толп поклонников – гнев обманутых инвесторов", - подчеркнул дипломат.
Он отметил, что контрнаступление ВСУ, которое "должно было подтвердить для коллективного Запада "инвестиционную привлекательность" Украины, захлебнулось". Грызлов добавил, что украинская армия, не продемонстрировав наступательные действия в летние месяцы, по всем объективным показателям вряд ли будет способна вести их зимой.
"Американские конгрессмены сомневаются, что новый пакет помощи Украине удастся согласовать до рождества, а при таком сценарии его рассмотрение будет отложено до завершения президентских выборов. На подачки из Брюсселя надеяться тоже особо не приходится: всё больше политиков в Евросоюзе открыто выступают против дальнейшей поддержки Киева", - отметил он. Дипломат заметил, что "в ситуации, когда над коллективным Западом нависла сомнительная перспектива игры на два фронта, имея в виду военную помощь Израилю, НАТО и ЕС, наконец, всерьёз озаботились собственной бухгалтерией".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗападБорис Грызлов
 
 
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