https://ria.ru/20231130/zalozhnitsy-1913002832.html

Посол в Израиле встретился с освобожденными из сектора Газа россиянками

Посол в Израиле встретился с освобожденными из сектора Газа россиянками - РИА Новости, 30.11.2023

Посол в Израиле встретился с освобожденными из сектора Газа россиянками

Посол России в Израиле Анатолий Викторов в четверг встретился с освобожденными накануне вечером гражданками РФ Ириной Татти и Еленой Труфановой, которые провели РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T19:05

2023-11-30T19:05

2023-11-30T19:24

в мире

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

хамас

тель-авив

анатолий викторов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1913005032_0:0:769:434_1920x0_80_0_0_4a29a289d0acec96eefd8b30a1fc9930.png

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в четверг встретился с освобожденными накануне вечером гражданками РФ Ириной Татти и Еленой Труфановой, которые провели более 50 дней в плену у ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба посольства России в Тель-Авиве. Во встрече также принимал участие военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве РФ в Израиле полковник Владимир Герасименко. "А. Д. Викторов искренне приветствовал освобождение наших соотечественниц. Выразил глубокие соболезнования Елене Юлиановне в связи с гибелью её супруга российского гражданина В. В. Труфанова в ходе террористической атаки на юге Израиля 7 октября. Подчеркнул, что их возвращение стало прямым результатом последовательной работы, проводимой руководством МИД и Минобороны России, а также дипломатов российских посольств в тесной координации со всеми заинтересованными сторонами в регионе", - говорится в сообщении. На встрече российский посол подчеркнул, что усилия по освобождению из сектора Газа российских соотечественников предпринимались по прямому указанию президента России Владимира Путина. Викторов добавил, что Россия будет и впредь добиваться вызволения всех удерживаемых в секторе Газа соотечественников. В заложниках у ХАМАС до сих пор находятся сын Елены Труфановой, Александр и его невеста. "В свою очередь, И. А. Татти и Е. Ю. Труфанова выразили самую глубокую признательность российскому руководству и всем тем, кто принимал активное участие в их вызволении. Отметили, что всегда гордились своей принадлежностью к России. Обратились с просьбой оказать содействие в скорейшем возвращении из сектора Газа члена их семьи А. В. Труфанова и его невесты С. Коэн", - заявили в пресс-службе российской дипломатической миссии. За шесть дней режима прекращения огня в секторе Газа движение ХАМАС отпустило 104 заложника - 75 граждан Израиля и 29 иностранцев. Среди освобожденных заложников есть трое граждан РФ и девушка, отец которой является россиянином. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231026/oon-1905203166.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

россия

израиль

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, тель-авив, анатолий викторов