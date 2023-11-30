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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - РИА Новости, 30.11.2023
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11:07 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/zakony-1912839877.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре - РИА Новости, 30.11.2023
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе закон, по которому финансовый уполномоченный наделяется правом... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T11:07
2023-11-30T11:07
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе закон, по которому финансовый уполномоченный наделяется правом рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений. "Вячеслав Володин рассказал о законах декабря. Вступает в силу закон, согласно которому внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений будет рассматривать финансовый уполномоченный", - сообщается в Telegram-канале Госдумы. С 1 декабря начнет действовать закон, согласно которому регистрация на российских сайтах станет возможна только с помощью российских сервисов или номера телефона. "Определены основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию", - говорится о законе, вступающим в силу 11 декабря. В эту же дату заработает закон, направленный на смягчение пребывания осужденных. С трёх до четырёх лет повысят возраст детей, которые могут находиться с осужденной матерью. В 2 раза увеличится сумма средств для приобретения вещей первой необходимости.
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госдума рф, вячеслав володин, общество, политика, россия
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, Политика, Россия
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

Спикер Госдумы Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в декабре, в том числе закон, по которому финансовый уполномоченный наделяется правом рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений.
«
"Вячеслав Володин рассказал о законах декабря. Вступает в силу закон, согласно которому внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений будет рассматривать финансовый уполномоченный", - сообщается в Telegram-канале Госдумы. С 1 декабря начнет действовать закон, согласно которому регистрация на российских сайтах станет возможна только с помощью российских сервисов или номера телефона.
"Определены основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию", - говорится о законе, вступающим в силу 11 декабря.
В эту же дату заработает закон, направленный на смягчение пребывания осужденных. С трёх до четырёх лет повысят возраст детей, которые могут находиться с осужденной матерью. В 2 раза увеличится сумма средств для приобретения вещей первой необходимости.
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