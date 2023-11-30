https://ria.ru/20231130/zakon-1912956261.html

В Пермском крае приняли закон о запрете продажи вейпов и сигарет в киосках

В Пермском крае приняли закон о запрете продажи вейпов и сигарет в киосках - РИА Новости, 30.11.2023

В Пермском крае приняли закон о запрете продажи вейпов и сигарет в киосках

Пермскими депутатами принят закон о запрете продажи вейпов и табачной продукции в киосках и ларьках на территории региона, сообщается на сайте губернатора и... РИА Новости, 30.11.2023

2023-11-30T16:33

2023-11-30T16:33

2023-11-30T16:33

пермский край

общество

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ПЕРМЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пермскими депутатами принят закон о запрете продажи вейпов и табачной продукции в киосках и ларьках на территории региона, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. "На пленарном заседании законодательного собрания Пермского края во втором окончательном чтении принят закон о введении дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма", - говорится в сообщении. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года. Он запрещает розничную торговлю табачной или никотинсодержащей продукцией, кальянами и устройствами для ее потребления (вейпов) в павильонах на территории Пермского края. Нарушителей ждет штраф: должностных лиц - от 15 до 20 тысяч рублей, юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, также в рамках административного расследования может изыматься имущество – товар и киоск. Кроме того, не допускается стимулирование продаж табачной продукции за счет вывесок и архитектурно-художественных подсветок. При этом закон не затрагивает населенные пункты, в которых нет магазинов.

https://ria.ru/20231124/veypy-1911617933.html

пермский край

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пермский край, общество